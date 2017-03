Fielmann: Kommt jetzt der glatte Durchmarsch?

Weitere Suchergebnisse zu "Fielmann":

jetzt wurde bekannt, dass der Handel in Deutschland deutlich in die Ladenausstattung investieren möchte. Dazu zählt auch der Optiker Fielmann, der schon längst weitere Geschäfte anbietet. Fielmann hat sich damit als so stark erwiesen, wie der Markt bereits vorweggenommen hatte. Denn vor einem Monat gelang der Sprung in den langfristigen Aufwärtstrend, der sich nun deutlich bestätigt hat.

Fielmann: auf dem Weg zu Tops

In den vergangenen vier Wochen legte die Aktie um mehr als 9 % zu und eroberte auch die runde 70-Euro-Marke. Damit nähert sich der Wert seinem absoluten Top von 74,36. Es fehlen nur noch gut 4 %, dann sind nach oben alle Wege offen. Charttechnisch entwickelt sich der Kurs entlang einer seit Ende Dezember konstruierbaren Aufwärtstrendgerade deutlich und gut abgesichert nach oben. Der plötzliche Kurssturz ab Ende Oktober ist ad acta gelegt.

Technisch betrachtet sind die Kurse nun in allen zeitlichen Dimensionen im Aufwärtstrend. Auf den GD200 hat Fielmann gut 7 % Vorsprung, auf den GD200 sogar mehr als 10 %. Die Aktie klettert bereits seit 13 Jahren und wird aus Sicht der technischen Analysten dieser Geschichte einmal mehr gerecht. In diesem Sinn kann ein Ansturm auf ein neues Top Fielmann im Anschluss Richtung 100 Euro befördern.

