Fielmann: Gut für die Augen und das Depot?

faszinierend, was Fielmann derzeit wieder schafft. Die Aktie ist an den Börsen derzeit einer der kleineren, unscheinbareren Werte. Dennoch klettert der Titel von Monat zu Monat weiter an. Aktuell ist die Notierung zwar nicht mehr vorangekommen, technische Analysten sind dennoch begeistert und bescheinigen der Aktie ein Potenzial auf Kursgewinne von bis zu 74,36 Euro. Dies wäre das Rekordhoch vom 20. Oktober des vergangenen Jahres, sodass dann sogar deutlich mehr Potenzial bestünde.

Fielmann: Wieder heimlich nach oben?

Dennoch bleibt bei vielen Investoren und Analysten das Gefühl, die Aktie würde sich heimlich nach oben schleichen. Der Handel ist vergleichsweise dünn. Zudem sind die Kursgewinne aus charttechnischer Sicht zwar stetig, aber nicht spektakulär. Vielmehr klettern die Kurse entlang einer mittelfristig vom November aus konstruierbaren Aufwärtstrendgeraden nach oben. Dies ist nicht spektakulär, aber relativ sicher. Solange die Aufwärtstrendgerade nicht unterschritten wird, befindet sich die Aktie ohne jeden Zweifel im Aufwärtstrend.

Technische Analysten verweisen auf den weiterhin zumindest guten Abstand zum GD200 und zum GD100, den beiden für mittel- und langfristige Trends maßgeblichen Kursen. Deshalb ist das Bild zur Zeit rund. Oberhalb von 74,36 Euro wäre Platz für Kursanstiege von mehr als 25 %.

Die Aktie bleibt im grünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.