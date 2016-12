Fielmann: Der Gewinn ging im 3. Quartal zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Fielmann":

Das Zahlenwerk bestätigt, was einige Marktteilnehmer wohl schon befürchtet hatten. Im 3. Quartal ging der Gewinn zurück. Abzulesen ist die gedämpfte Entwicklung auch an den jüngsten Kursverlusten der Aktie. Diese hatte noch im Oktober bei 75 € ein neues Rekordhoch markiert, ehe es danach massiv abwärts ging. Fielmann hat in den ersten 9 Monaten zwar den Absatz von Brillen und den Umsatz erhöht, dabei aber mit 168,8 Mio € vor Steuern 3,4% weniger verdient.

große Wachstumsschübe sind wohl nicht mehr drin

Nach Steuern standen 132,5 Mio € unterm Strich nach 137,5 Mio € im Vorjahr. In den ersten 9 Monaten lag der Umsatz bei 1.009 nach 987 Mio € und die Anzahl der verkauften Brillen bei 5,9 nach zuvor 5,77 Mio Stück. Ungewohnte Töne gab es im Ausblick, dem eigentlichen Grund dafür, dass die Märkte verschnupft reagierten. Denn für 2016 rechnet Fielmann mit einem Ergebnis leicht unter Vorjahr. Zwar bleibt das Geschäft solide, große Wachstumsschübe sind wohl nicht mehr drin.

Das war ein Dämpfer für die erfolgsverwöhnten Aktionäre. Ansonsten hörte sich der Kommentar des Managements an wie immer. Fielmann eröffnet weiter Filialen, baut dabei das Geschäft mit Hörgeräten aus und will in bessere Lagen umziehen. Zudem werden weitere Arbeitsplätze geschaffen. Fielmann ist nicht mehr auf dem gewohnten Erfolgskurs. Noch Anfang des Jahres hat Fielmann den Gewinn trotz wachsender Konkurrenz von Onlineanbietern wie Mister Spex, Viú und Ace&Tate gesteigert.

Ein Gastbeitrag von Volker Gelfarth.

