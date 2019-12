Fielmann: Eine top defensive Dividendenaktie für 2020?

Weitere Suchergebnisse zu "Fielmann":

Das aktuelle Börsenjahr 2019 nähert sich definitiv mit großen Schritten dem Ende. Nur noch wenige Tage und wir verlassen nicht bloß ein altes Jahr, sondern auch ein Jahrzehnt. Mit dem kommenden Jahr 2020 treten wir schließlich auch in eine neue Dekade ein.

Ein Thema, das hierbei jedoch wohl gewiss aktuell bleiben dürfte, sind Dividendenaktien. Ausschüttende Wertpapiere werden schließlich auch weiterhin bei Investoren gefragt sein. Egal ob aus Gründen der defensiven Klasse oder zur Altersvorsorge oder aber auch, weil man ein passives Einkommen generieren möchte.

Eine Aktie, die hierbei interessant werden könnte, ist die von Fielmann (WKN: 577220). Schauen wir im Folgenden daher einmal, was diese Aktie für die kommenden Jahre mitbringen kann.

1) Defensive Klasse

Ein erstes Kriterium, das diese Aktie durchaus erfüllt, ist das der defensiven Klasse. Fielmann ist als Unternehmen im Bereich der Optikerleistungen vertreten. Egal ob Brillen oder Kontaktlinsen, all diese Produkte können Verbraucher hier kaufen. Dass es sich hierbei um Dinge des Alltags handelt, dürften die meisten Investoren wissen. Vielleicht allerdings nicht, dass es sich dabei sogar um Produkte handelt, die einem starken Trend folgen. Oder man könnte sogar spekulieren, dass es sich dabei um einen gesellschaftlichen Megatrend handelt.

Insbesondere in der westlichen Welt werden schließlich immer mehr Verbraucher von ihren Sehhilfen abhängig. Sogar im Kindesalter wird die Verwendung von Brillen und Co. gebräuchlicher. Eine Entwicklung, die selbstverständlich auch einer immer höheren Bildschirmnutzung geschuldet ist.

Das führt hier jedoch zu einem starken, zukunftsträchtigen Geschäftsmodell mit weiterem Wachstumspotenzial. Oder eben zu einem defensiven Unternehmen in einem wenig zyklischen Bereich, was grundsätzlich ein spannendes Gesamtpaket einer Aktie bedeuten dürfte.

2) Eine starke Dividende

Neben dem starken, defensiven Geschäftsmodell existiert hier allerdings noch eine zweite attraktive Eigenschaft, die die Aktie mitbringt. Nämlich eine grundsätzlich solide und bislang zuverlässige Dividenden-(Wachstums)-Geschichte.

Fielmann zahlte zwar im vergangenen Börsenjahr lediglich eine Dividende in Höhe von 1,90 Euro an die Investoren aus, was bei einem derzeitigen Kursniveau von 71,80 Euro (27.12.2019, maßgeblich für alle Kurse) einer Dividendenrendite von 2,64 % entsprechen würde. Allerdings ist das definitiv nur ein kleinerer Teil dieser Ausschüttung.

Seit inzwischen 14 Jahren in Folge hält das Management der Optikerkette schließlich nicht bloß stets die eigenen Ausschüttungen konstant, sondern erhöht sie außerdem moderat. Dabei stieg die Ausschüttung je Aktie von 0,40 Euro auf das aktuelle Niveau in den besagten 14 Jahren, was immerhin deutlich mehr als einer Vervierfachung innerhalb dieses Zeitraums entsprochen hat. Definitiv eine spannende Ausgangslage, die noch immer Lust auf mehr macht.

3) Eine intakte Wachstumsgeschichte …?

Zu guter Letzt könnten die defensive Klasse im Megatrendmarkt und auch die bisherige Dividendenhistorie durchaus auf eine intakte Wachstumsgeschichte schließen lassen. Zumindest, wenn wir uns die Ergebnisentwicklung je Aktie dabei anschauen, könnte das auch durchaus stimmen. Immerhin stieg dieser Wert alleine seit dem Geschäftsjahr 2012 von 1,51 Euro auf das letzte Ergebnis je Aktie von 2,01 Euro. Definitiv ein spannendes moderates Wachstum.

Allerdings sollten Investoren hier dennoch bedenken, dass die Optikerkette in den letzten Jahren eher stagnierte. Alleine zwischen 2016 und 2018 stiegen die Ergebnisse je Aktie schließlich lediglich von 1,98 Euro auf 2,01 Euro, wobei auch das Geschäftsjahr 2017 mit einem Ergebnis von 2,00 Euro lediglich auf Konstanz schließen ließ. Das gilt es hier grundsätzlich zu beachten.

Zur Beurteilung, ob die Fielmann-Aktie daher eine spannende Chance für das kommende Jahrzehnt ist, sollten Investoren möglicherweise insbesondere hier einen Fokus legen. Der Megatrendmarkt ist zwar vorhanden, allerdings sollte Fielmann hier auch zurück in die Wachstumsspur finden können.

Langweilig wird’s hier mit Sicherheit nicht

Die Aktie von Fielmann könnte daher definitiv interessant für die kommenden Quartale, Jahre und möglicherweise auch für das kommende Jahrzehnt sein. Grundsätzlich existieren hier schließlich ein defensives Geschäftsmodell und eine starke Dividendenhistorie, die hier sehr spannend wirkt.

Sofern in den kommenden Quartalen und Jahren dann auch noch durch den Megatrendmarkt der Sehhilfen ein gesundes Wachstum dazukommt, spricht hier wenig gegen eine Fortführung dieser spannenden, defensiven Geschichte. Allerdings ist das ein Aspekt, den man als Investor durchaus etwas kritischer in den Fokus rücken sollte.

