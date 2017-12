Fielmann Aktie: Überraschend hohes Gewinnwachstum!

Weitere Suchergebnisse zu "Fielmann":

Fielmann konnte den Umsatz in den ersten 9 Monaten um 5% auf 1.059,9 Mio € steigern. Der Gewinn wuchs sogar um 7,1% auf 141,8 Mio €. Dieses Gewinnwachstum überrascht um so mehr, weil Fielmann aktuell viel Kapital für Investitionen aufbringt. In den ersten 9 Monaten wurden 40,8 Mio € in die Expansion investiert. Damit gab das Unternehmen bereits mehr für Investitionen aus, als im gesamten Vorjahr. Das Wachstum des Unternehmens bringt eine massive Nachfrage nach qualifizierten Mitarbeitern mit sich. Bis Ende September haben 18.653 Mitarbeiter insgesamt 6,01 Mio Brillen verkauft.

Fielmann sichert sich eine zukünftige Quasi-Monopol-Stellung für die Ausbildung

Fielmann beschäftigt 3.494 Auszubildende. Obwohl das Unternehmen gerade mal 5% der augenoptischen Fachgeschäfte in Deutschland betreibt, bilden sie über 40% der Nachwuchskräfte aus. Um zusätzliche Auszubildende zu gewinnen, betreibt das Unternehmen nun die Seite www.optiker-werden.de. Fielmann sichert sich damit eine zukünftige Quasi-Monopol-Stellung für die Ausbildung und kann sich die besten Kräfte heraussuchen.

Allein die Entwicklung der Mitarbeiterzahlen zeigt die Ambitionen des Unternehmens. Obwohl hauptsächlich in Deutschland investiert wird, steigen die Umsätze in allen Absatzmärkten, in denen Fielmann agiert. Das Unternehmen rechnet für 2017 mit einer Steigerung von Absatz, Umsatz und Gewinn und versucht seine Marktanteile weiter auszubauen.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.