Fielmann Aktie: Läden zu!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Jetzt schließen auch die Fielmann-Läden: Das Unternehmen teilte mit, dass nun auch alle Niederlassungen des Unternehmens in Deutschland und der Schweiz den „Regelbetrieb vorübergehend einstellen“. Bereits zuvor waren Fielmann-Niederlassungen in „Italien, Österreich, Slowenien und teilweise in Polen“ von Schließungen betroffen. Es soll aber einen sogenannten Notfalldienst geben. Da sollen „systemrelevante Berufsgruppen“ weiterhin versorgt werden. Es soll dann für diese bestimmten Berufsgruppen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung