Fielmann Aktie: Die Konkurrenz schläft nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Fielmann":

Schon jetzt hat Fielmann es nicht leicht und musste unlängst aufgrund von Kosten für die Digitalisierung eine Gewinnwarnung an seine Anleger herausgeben. In Zukunft könnte es für den Optiker aber noch dicker kommen. Der Online-Konkurrent Mister Spex kündigte an, Fielmann künftig auch im Einzelhandel anzugreifen. Konkret ist geplant, die Anzahl von Läden auf eine dreistellige Zahl in Deutschland zu erhöhen. Aktuell ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.