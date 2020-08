Fielmann-Aktie: Diese Signale sollten Sie kennen!

Weitere Suchergebnisse zu "Fielmann":

Am Donnerstag wird der Augenoptiker Fielmann seine Bücher öffnen und Einblick in die Zahlen zum zweiten Quartal gewähren. Im Vorfeld dieser Zwischenbilanz präsentiert sich die Aktie wieder leicht verbessert, nachdem es zuletzt eine mehrwöchige Abwärtsbewegung gegeben hat. Mitte Juli waren die Anleger wie schon Anfang Juni an der 66-Euro-Marke gescheitert. Es folgte ein Rücksetzer bis auf 60,15 Euro, doch auf Höhe ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung