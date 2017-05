Fielmann-Aktie: Die Chancen überwiegen!

Weitere Suchergebnisse zu "Fielmann":

die Fielmann-Aktie befindet sich in einem schönen Aufwärtstrend, der durchaus noch länger weitergehen könnte. Das aktuelle Chartbild sieht in jedem Fall gut aus. Der Kurs prallte von der oberen Trendlinie ab und ging etwas zurück. In den letzten Wochen wurde der Kurs jedoch wieder durch Zukäufe aufgefangen, sodass es nun zu einem weiteren Kursanstieg kommen könnte.

Überkaufte Marktphase scheint zu Ende zu sein

Auf der Höhe des neu gebildeten lokalen Hochs drang der Relative Stärke Index in die Zone über 70 Punkte vor, in der die Korrekturwahrscheinlichkeit üblicherweise zunimmt. Auch bei Fielmann kam es in der Folge zu Gewinnmitnahmen und einem kleineren Kursrücksetzer.

Dynamischer Kursanstieg könnte Kursziel von 85 Euro möglich machen

Geht die gute operative Entwicklung bei Fielmann weiter, könnten positive Zahlen und News den Kurs wieder auf das Allzeithoch bei fast 78 Euro tragen. Das nächste Kursziel wäre danach bei ungefähr 85 Euro anzusiedeln. Hier verläuft das 161,80 % Fibonacci Retracement.

