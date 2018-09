Fielmann: Achtung, lassen Sie sich nichts ins Bockshorn jagen!

Weitere Suchergebnisse zu "Fielmann":

Ich habe die Aktie der Optikerkette Fielmann an dieser Stelle in den letzten Monaten öfter kritisiert. Zwar verfügt das Unternehmen über ein funktionierendes Geschäftsmodell, allerdings macht das Management in letzter Zeit Fehler. Fehler, die noch leicht zu beheben wären. Aber Fehler, die eben auch dringend behoben werden müssen.

Fielmann verkauft inzwischen Brillen und Hörgeräte!

Grundsätzlich ist Fielmann natürlich als Optikerkette bekannt. Dieses Geschäft ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Sascha Huber.