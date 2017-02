Mit Fiedel und Tora durch den Wilden Westen - Lucky Luke 95 ab 2. März 2017 im Handel! (FOTO)

Berlin (ots) -Mit dem im März erscheinenden neuesten Band der LuckyLuke-Albenreihe erwartet die Leser ein funkelnagelneues Abenteuer deslonesome Cowboy aus der Feder von Achdé und dem neuen LuckyLuke-Szenaristen Jul.Unser Held wird von seinem Kumpel Jack Loser gebeten, dessen ausOsteuropa kommende jüdische Familie auf ihrem Weg von St. Louis nachMontana zu begleiten. Die Einwanderer und der Westernheld erlebeneine abenteuerliche Reise: Skrupellose Betrüger wollen denvermeintlichen Amischen ihre wertvolle Tora entwenden und verfolgensie bis ins Indianergebiet. Mit den Indianern wiederum versteht mansich nach anfänglichen Missverständnissen so großartig, dass dieFrage aufkommt, ob es sich bei diesen nicht um einen der verlorenenStämme Israels handeln könnte.Für dieses Album hat sich Morris-Nachfolger Achdé mit einem neuenSzenaristen zusammen getan: Jul zeichnete u.a. für Le Monde und fürdas auch auf Deutsch erscheinende Magazin Philosophie. Sein bishergrößter Erfolg war die humoristische Steinzeit-Serie Silex and theCity. Sowohl Achdé als auch Jul stehen für Interviews zur Verfügung.Lucky Luke Band 95 erscheint am 2. März als gebundene Ausgabe(Egmont Comic Collection, 12 EUR) und kann im Ehapa-Shop bestelltwerden unter www.ehapa-shop.de/lucky95. Das Softcover kommt am 5.April heraus (Egmont Ehapa Media, EUR 6,90).Pressekontakt:Mit Rezensions- und Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an:Thea SchellakowskyPresse- und Öffentlichkeitsarbeiti.A. Egmont Comic CollectionPhone: 030 24008 535t.schellakowsky@egmont-vg.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuell