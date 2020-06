Fieberbrunner Bergbahnen zeigen Haltung

Fieberbrunn (ots) - Zum World Pride Day am 27.06.2020 fahren die Bergbahnen Fieberbrunn mit Regenbogenfarben-Gondeln für Toleranz, Vielfalt und Weltoffenheit auf!Der Tourismus und somit auch die Bergbahnen stehen für die Freiheit des Reisens und der Begegnung, für die Natur und ihre Zugänglichkeit. Und für die Freude im Sinne von Sport, Bewegung und Genuss. Das alles ist derzeit bedroht, durch einen Virus, der uns zeigt wie verletzlich diese Freiheit ist. Diese ist aber auch im Hinblick auf aktuelle Gesellschaftsthemen wie Diskriminierung, Menschenwürde und soziale Ungerechtigkeit immer wieder in Gefahr."Als Bergbahn wollen wir gerade in diesen schwierigen Zeiten ein sichtbares Zeichen setzen und treten im Zuge des World Pride Days für Toleranz, Weltoffenheit, Respekt, Solidarität und Vielfalt ein", so GF Toni Niederwieser."Wir als Bergbahnen leben von der Toleranz als Grundlage des Zusammenlebens und Zusammenkommens. Wir leben davon, dass Menschen - gleich welcher Hautfarbe, Sprache, Religion oder sexueller Identität - sich frei und selbstbewusst begegnen können, die gleichen Rechte haben und die gleiche Freiheit genießen - das soll und muss uns wert sein, dafür sichtbar einzutreten."Für diese Haltung wollen die Bergbahnen Fieberbrunn ein kommunikatives "Transportmittel" sein. Zum 27.6. werden sie daher ihre Gondeln mit den Regenbogenfarben bekleben - dem Zeichen der weltweiten Pride-Bewegung."Auch wenn wir in der Regel vom Marketing geleitet sind", so GF Toni Niederwieser weiter, "haben die Bergbahnen in den letzten Monaten vor Augen geführt bekommen, was ihr eigentlicher genetischer Code ist: Freiheit, Toleranz, Respekt. Ohne diese Werte und Wertschätzung lässt sich unser Angebot nicht wirklich erleben."Die Bergbahnen Fieberbrunn werden somit beim diesjährigen World Pride Day am 27.6. teilnehmen und mit den Regenbogen-Gondeln Farbe bekennen ... als Zeichen der Unterstützung für die Pride-Bewegung und in der Hoffnung, dass es mit der Welt bergauf geht. Darüber hinaus wollen die Bergbahnen Fieberbrunn weitere Akzente am Berg setzen und dabei Nähe & Distanz als brisante Themen der Zukunft im alpinen Raum aufgreifen. Man darf gespannt sein!Zur Website https://www.fieberbrunn.com/pridePressekontakt:Bergbahnen Fieberbrunn GmbH, Christoph Heistracher, +43 5354 56333 - 71;mailto:christoph.heistracher@bbf.atWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/145679/4634313OTS: Bergbahnen Fieberbrunn GmbHOriginal-Content von: Bergbahnen Fieberbrunn GmbH, übermittelt durch news aktuell