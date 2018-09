Fidor tritt Konsortium bei: Erster regionaler API-FinTech-Marktplatz des ASEAN Financial Innovation Networks

München (ots) - Fidor Solutions (fidor.com), ein innovativerB2B-Anbieter digitaler Banking-Lösungen, hat in Asien eineinternationale Ausschreibung gegen 30 Bewerber in zwölf Konsortiengewonnen: Das Unternehmen unterzeichnete gestern eine wegweisendeVereinbarung zur Einrichtung einer API-Exchange-Plattform (APIX) alsFintech-Marktplatz und Sandbox in der ASEAN-Region. Die Ausschreibungerfolgte durch das ASEAN Financial Innovation Network (AFIN). Fidorarbeitet dafür in einem Konsortium mit den Dienstleistern Virtusa undPercipient zusammen. FinTechs und Banken wird mithilfe diesesehrgeizigen Projekts eine vertraute und transparente API-basierteMarktplatz- und Sandbox-Umgebung zugänglich gemacht, die auf eineVerstärkung der Innovation sowie Intensivierung der Zusammenarbeitsetzt und schließlich einen besseren Zugang zu Finanzdienstleistungenin der gesamten ASEAN-Region zum Ziel hat.AFIN ist eine Initiative der IFC (International FinanceCorporation), der MAS (Monetary Authority of Singapore) und der ABA(Asean Bankers Association) mit dem Ziel, gestützt auf drei Säulenden Zugang zu und die Nutzung von Finanzdienstleistungen auszuweitenund zu fördern:- Schaffung eines partnerschaftlichen Ecosystems der FinTechs undBanken: Erleichterter Zugang der Banken zu einem breiterenAngebot an wettbewerbsfähigen (Fintech-) Lösungen, die zu denChancen und Herausforderungen der Banken passen.- Beschleunigte Lieferung von Innovationen: Schnellere Geschäfts-und Produktentwicklung durch effiziente Test-, Entwicklungs- undIntegrationstools sowohl für Banken als auch für FinTechs.- Förderung neuer technologischer Entwicklungen: Unterstützung derEntwicklung von Fähigkeiten im Bereich IT-Architektur-Strategieund -Management in den einzelnen Finanzinstituten.Das sogenannte "Open Banking" wird momentan in ganz Europa,Großbritannien und einigen APAC-Ländern eingeführt und hat besondersauf globaler Ebene große Auswirkungen. Die Öffnung des Bankensystemsverändert die Art und Weise, wie die Märkte und ihre Teilnehmerarbeiten. Darüber hinaus beeinflusst es auch den Umgang der Kundenmit der Bank. AFIN hat erkannt, dass in Asien eine wichtigere Rollenotwendig ist, um ein erfolgreiches Ecosystem zur Entwicklung vonLösungen zu entwickeln. Dies gilt auch für den Test, den Betrieb unddie Verkürzung der Implementierungszeit, damit schneller auf dieBedürfnisse von Finanzdienstleistern eingegangen werden kann.Fidor ist eine digitale Bank auf Community-Basis, unterstütztdurch eine firmeneigene offene API-Plattform. Fidor bringt mit seinerCommunitiy-basierten Plattform eine soziale Komponente in diesesehrgeizige Projekt ein: Diese dient mit einer Vielzahl vonLeistungsmerkmalen als Akquisitions- und Engagement-Plattform. DiePlattform der Fidor Community wird der erste Anknüpfungspunktzwischen Banken und FinTechs sein und soll die Anzahl derInteraktionen zwischen Banken und ihren potenziellen FinTech-Partnernerhöhen.Matthias Kröner, Gründer und Geschäftsführer von Fidor, sagt: "Ichbin sehr stolz, dass die Wahl von AFIN auf das Konsortium mit Fidorfiel. Wir freuen uns darauf, Teil eines so ehrgeizigen Projektes zusein, durch das wir Menschen weltweit den Zugang zuFinanzdienstleistungen verbessern bzw. überhaupt erst ermöglichenwerden - ein Thema, das für Fidor und die weitere Entwicklung derBank wichtig sein wird."Ge Drossaert, Mitglied des Fidor-Vorstands und Group CCO, ergänzt:"Fidor ist eine Bank, die nach vorne denkt und die weiterhinerfolgreich mit traditionellen Banken und FinTechs zusammenarbeitenwird. Wir verfolgen eine nachweislich erfolgreiche Strategie, diekonsequent auf API-Schnittstellen setzt. Gleichzeitig haben wir einestarke soziale Komponente hinzugefügt, um eine enge Bindung und dasVertrauen zwischen allen Parteien zu erhalten. Diese gemeinsameInitiative mit AFIN markiert den Start der Fidor-Expansion in dieAPAC-Region, über die wir uns sehr freuen."Veröffentlichung der "Monetary Authority of Singapore":http://ots.de/kdOBphÜber FidorFidor arbeitet als Co-Entrepreneur mit gleichgesinntenOrganisationen aus den Bereichen Banking, Einzelhandel, Transportoder Telekommunikation zusammen, um kundengeführte digitale Banken,die nach "Open Banking"-Grundsätzen arbeiten, von Grund auf zuentwickeln. Durch die Kombination der Expertise der Fidor Gruppe beiFinanzdienstleistungen, Beratung, API & Open Banking, Entwicklung,Vermarktung und Kundenbindung stellt Fidor sicher, dass Bankeneingerichtet werden, die den Kunden einen spürbaren Mehrwert liefern.Die Möglichkeiten einer Partnerschaft reichen von Gründungsworkshopsüber Bank-as-a-Service (mit oder ohne Banklizenz),Payment-as-a-Service, Franchising, Lizenzierung der fidorOS-Plattform(fOS) bis zu Fidor FinanceBay, einem Marktplatz für Fintech-,Tradetech- und Insurtech-Angebote. Die digitale Bankplattform fOSerreichte schnell den Durchbruch am Markt und Fidor wird von Expertenals führender Veränderer der Branche wahrgenommen.Der Erfolg der Fidor Bank und des O2-Banking von Telefónicademonstriert die Expertise beim Aufbau erfolgreicher digitaler Bankenan vorderster Front der Fintech-Innovation. Die Fidor Bank wurde 2017vom Handelsblatt als "Mobile Bank of the year" ausgezeichnet. Zudemerhielt die Fidor Bank den Award als "2016 Digital Bank" vonEUROFORUM. Darüber hinaus wurde sie vom Weltwirtschaftsforum (WEF)als "Global Growth Company" und 2015 von Celent als Model Bankanerkannt. Im Jahr 2016 führte Fidor gemeinsam mit TelefónicaDeutschland das "O2-Banking" ein, das erste ausschließlich mobileBankkonto in Deutschland, das in den aufeinander folgenden Jahren2016 und 2017 die Auszeichnung als beste deutsche "Mobile Bank"erhielt.Fidor ist weltweit mit Niederlassungen in München, New York, Dubaiund Singapur vertreten. www.fidor.com