Fidor arbeitet mit Van Lanschot in den Niederlanden an der Entwicklung der ersten von PSD II inspirierten Payments Avenue

Amsterdam (ots/PRNewswire) -Fidor (https://www.fidor.com/), der innovative Anbieter vondigitalen Zahlungslösungen, die Firmen dabei helfen, ihre eigenendigitalen Banken zu gründen und zu betreiben, unterzeichnete heuteeine Vereinbarung über eine Partnerschaft mit Van Lanschot(https://www.vanlanschot.nl/), (Euronext: LANS), einem führendenVermögensverwalter, der 1737 in den Niederlanden gegründet wurde.(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/476210/Signing_ceremony.jpg )Die Partnerschaft wird es Van Lanschot ermöglichen, seineZahlungssoftware und -infrastruktur mithilfe von Fidors digitalerZahlungslösung zu aktualisieren.Im Rahmen der Vereinbarung soll Fidor Nutzer- und Kontendatenverwalten und Van Lanschots Zahlungsverkehr über seine PlattformfidorOS (fOS) abwickeln. Außerdem wird es das Anwendererlebnis mitnativen iOS- und Android-Mobilanwendungen und einemDesktop-Plattform-Frontend für Onlinebanking modernisieren.Insofern werden die Kunden von Van Lanschot durch diePartnerschaft im Lauf der Zeit in den Genuss eines verbesserten undmodernen Anwendererlebnisses kommen, das eine ganze Reihe vonwertschöpfenden Diensten umfasst: eine innovative und moderne App fürmobilen Zahlungsverkehr, On-Us-Zahlungen in Echtzeit, mehrere Kontenin verschiedenen Währungen, weltweite Überweisungen und P2P-Transferszusätzlich zu den speziellen Diensten für den niederländischen Markt,wie z. B. Zahlungen mit iDEAL oder Acceptgiro.Die Partnerschaft erfolgt zu einer Zeit, in der Banken schon baldder neuen Zahlungsdiensterichtlinie PSD II (Payment ServicesDirective, PSD2) entsprechen werden müssen. Die fidorOS Plattformverwendet offene APIs und ist voll zukunftsfähig. Die Integration vonfidorOS wird Van Lanschots Plattform zusätzliche Vorteile bringen,wie z. B. erhebliche Kosteneinsparungen, mehr Flexibilität und eineschnelle Implementierung, und zugleich das Risiko vermindern, dassVan Lanschot am Backend einen umfangreichen und kostspieligenInfrastrukturwandel vollziehen muss."Dass wir mit dem angesehensten Vermögensverwalter in denNiederlanden zusammenarbeiten, zeigt, wie weit der Glaube an dieEffizienz des digitalen Zahlungsverkehrs inzwischen vorangeschrittenist. Diese Partnerschaft mit Van Lanschot markiert den Start vonFidors Payments Avenue, welche auf andere europäische Ländererweitert und Banken angeboten werden wird, die an unserem Modell desZahlungsverkehrs als Dienstleistung teilhaben möchten", so GeDrossaert (https://www.linkedin.com/in/gedrossaert), Chief CommercialOfficer und Member of the Board der Fidor AG.Richard Bruens, Mitglied des Executive Board von Van Lanschot,erklärte: "Dies ist ein wichtiger Schritt, denn er wird es uns imLauf der Zeit ermöglichen, unseren Kunden die modernstenZahlungsdienste und -produkte anzubieten. Wir glauben, dass wir inFidor Solutions den besten Partner gefunden haben, um unser Angebotzu verbessern und uns sogar noch mehr auf unser Kerngeschäft zukonzentrieren: die Vermögensverwaltung. Fidors Payments Avenueeröffnet außerdem eine Vielzahl an Möglichkeiten, da sie Banken mehrChancen zur Zusammenarbeit gibt."