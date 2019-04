Fidor Bank für neuartigen E-Commerce-Marktplatz Efficient Scale von Celent ausgezeichnet

München (ots) - Erneute Auszeichnung für die Fidor Gruppe: Fürihren neuartigen E-Commerce-Marktplatz Efficient Scale erhielt dieMünchner Fidor Bank den renommierten Award "Model Bank of the Year"des globalen Marktforschungs- und Beratungsunternehmens Celent. DerAward wurde bei einer feierlichen Preisverleihung im Rahmen desalljährlichen "Innovation & Insight Day" in New York vergeben.Celent hat mit den diesjährigen Awards insgesamt 22 verschiedeneInitiativen aus der Finanzdienstleistungsbranche geehrt. Dabei wurdeEfficient Scale als herausragender Wettbewerber innerhalb derKategorie "Marketplace Banking" benannt und für die nachweisbarengeschäftlichen Vorteile, den Innovationsgrad und die Qualität derImplementierung gelobt.Die Fidor Bank hat Efficient Scale Ende 2018 gegründet und damitauf den wachsenden Einfluss des Marketplace Banking innerhalb desRetail Bankings reagiert. Der E-Commerce-Marktplatz ermöglicht es denKunden und Community-Nutzern der Fidor Bank, Produkte undDienstleistungen von Drittanbietern sowohl zu kaufen, zu verkaufensowie zu vergleichen. Insofern verbindet der Marktplatz den Ansatzeiner flexiblen Betriebsplattform mit dem Ansatz eines modularenAggregators; es entsteht ein One-stop-shopping-Erlebnis - angefangenvon Versicherungen über Trading bis hin zu sowohl mobilen als auchansonsten nutzerorientieren Produkten und Dienstleistungen.Dabei greift das Marktplatz-Ecosystem auf die hauseigene digitaleBanking-Plattform fOS zurück, an die mittels API-SchnittstellenAngebote weiterer Partner angebunden werden können. Diese zeichnensich durch ihre starke Kundenorientierung aus. Folglich profitierenKunden dabei nicht nur von einem Marktplatz, der sich intuitiv anihren finanziellen Interessen und Vorteilen ausrichtet, sondern zudemihr Feedback sammelt, um die Angebote stetig daran anzupassen.Nick Riegger, Geschäftsführer der Efficient Scale GmbH sagt:"Seitdem wir als Tochtergesellschaft von Fidor 2018 gestartet sind,haben wir uns massiv weiterentwickelt. Innerhalb von sechs Monatenhaben bereits ganze zehn Prozent der Fidor-Kunden das Angebot vonEfficient Scale genutzt. Das zeigt nicht nur das großeWachstumspotenzial, das datengetriebenes Partnermarketing in derFinanzdienstleistungsbranche birgt. Vor allem bestätigt es den Bedarfan Marktplätzen, die auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnittensind. Dass Celent unseren Innovationsgehalt auf diese Weisewertschätzt, freut uns entsprechend umso mehr."Patricia Hines, Leiterin des Corporate Banking Research beiCelent, ergänzt: "Mit den Model Bank Awards werden Bankenausgezeichnet, die Technologien dazu einsetzen, um das Bankwesen ansich zu verändern. Diese Banken sollten als Inspiration für anderedienen, die noch nach überzeugenden Beispielen für dieImplementierung von Best-Practice-Angeboten suchen. Wie dasfunktioniert, hat Fidor bei den Marketplace Banking Awardsanschaulich gezeigt."Mit den diesjährigen Model Bank Awards hat Celent herausragendeInitiativen aus verschiedenen Bereichen ausgezeichnet, die für denErfolg im Bankgeschäft entscheidend sind. Die Nominierungen konntendabei von Finanzinstituten eingereicht werden; sie wurden einemumfangreichen Bewertungsverfahren der Celent-Analysten unterzogen.Für die Beurteilung hat Celent im Wesentlichen drei Kernkriterienberücksichtigt: den nachweisbaren geschäftlichen Nutzen vonLive-Initiativen, deren Innovationsgrad im Verhältnis zur Branchesowie die Exzellenz der Technologie oder der Implementierung.Über die Fidor Bank:Die Fidor Bank AG (www.fidor.de) ist eine innovative Direktbankmit Sitz in München und den Tochterunternehmen Fidor Solutions AGsowie Efficient Scale GmbH. Zu den Geschäftsfeldern gehört dasklassische Bankgeschäft mit Endkunden - derzeit etwa 380.000Kontoinhaber - (B2C) und das schnell wachsende Geschäft mitUnternehmenskunden (B2B), denen im Rahmen des"Banking-as-a-Service"-Konzepts (BaaS) die Nutzung der FidorPlattform (Fidor Operating System - fOS), diverse Prozesse und eineBanklizenz angeboten werden.Im B2B-Geschäft entwickelt sich die Fidor Bank zu einemumfassenden Anbieter von Banking as a Service und kann hier schonbedeutende Erfolge vorweisen. Im Rahmen des BaaS-Angebots übernimmtdie Fidor Bank für ihre Geschäftskunden (Banken und Nicht-Banken) daskomplette Banking (Lizenz, Prozesse, Plattform) mit allen notwendigenTools - von der Buchhaltung über Compliance undRegulierungs-Reporting bis hin zur Kreditierung und modernstenZahlungstransaktionen. Ausgenommen sind Wertpapiertransaktionen. Auchaußerhalb Europas bietet Fidor fOS als Software-as-a-Service an. Mitder niederländischen Vermögensverwaltungsbank van Lanschot ging nunschon der fünfte Großkunde - neben unter anderem der Abu DhabiIslamic Bank in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Natixis inAlgerien - auf einer fOS-Plattform live.Das B2C-Geschäft zeichnet sich durch eine Reihe innovativerProdukte und Services aus. In der Fidor Smart Community diskutierenrund 950.000 Mitglieder über Finanzfragen, geben Spartipps oderbewerten Produkte. Mit dem Fidor Smart Giro- oder Geschäftskontorichtet sich die Bank an Privat- und Geschäftskunden und bietetdiesen eine Kombination aus klassischen Banking-Leistungen und derständig wachsenden Einbindung innovativer Finanz-Apps von Partnern.Jüngstes Beispiel: Die erfolgreiche Einführung von Apple Pay.Mit Efficient Scale wurde ein zukunftsweisendesMarktplatzunternehmen gegründet. 