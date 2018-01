Hamburg (ots) - Die Wirtschaftswoche berichtete unter derÜberschrift "Fidor Bank - Opfer des Bitcoin-Booms" in einem Artikelvom 16. Dezember 2017 von der völligen Überlastung des Kundenservicesder Bank. Zeitweise sei die Servicenummer nicht erreichbar gewesen.Mehrere Tage lang habe das Abheben am Geldautomaten oder das Bezahlenmit der EC-Karte nicht funktioniert. Eilüberweisungen seien tagelangnicht bearbeitet worden.Für die Probleme und Einschränkungen entschuldigte sich die FidorBank AG bei ihren Kunden zwar in einem Statement zur aktuellenSituation vom 19. Dezember 2017. Bei den Betroffenen herrscht jedochnach wie vor großer Unmut - sie fühlen sich "komplett im Stichgelassen", wie einige Kunden in der Fidorsmart-Community berichten.Der Hamburger Fachanwalt Peter Hahn rät den Bankkunden, deren Kontenvon den Störungen beeinträchtigt waren, nicht untätig zu bleiben. "Eskommen - je nach Fallkonstellation - Ansprüche wegen verspäteter odergar nicht ausgeführter Transaktionen sowohl im Wertpapiergeschäft alsauch im geschäftlichen Zahlungsverkehr in Betracht. Möglich sind auchAnsprüche gegenüber der Bank, die Partner der Plattform bitcoin.deist, wenn es etwa beim Handel mit der Kryptowährung zu Verzögerungenbei der Abwicklung gekommen ist. Betroffene Bankkunden solltenmögliche Schadensersatzansprüche prüfen lassen." HAHN Rechtsanwältebietet insofern eine kostengünstige Erstprüfung an. Bitte schildernSie uns dafür den relevanten Sachverhalt per Email. Ansprechpartnerist bei uns Frau Rechtsanwältin Köpke.Zum Kanzleiprofil:Bei HAHN Rechtsanwälte PartG mbB (hrp) handelt es sich um eine derführenden bundesweit im Bank- und Kapitalmarktrecht tätige Kanzlei.Der Kanzleigründer, Rechtsanwalt Peter Hahn, M.C.L., ist seit 20Jahren, seine Partnerin, Rechtsanwältin Dr. Petra Brockmann, seitmehr als 10 Jahren ausschließlich im Bank- und Kapitalmarktrechttätig. Peter Hahn und Petra Brockmann sind Fachanwälte für Bank- undKapitalmarktrecht. Hahn Rechtsanwälte vertritt ausschließlichKapitalanleger. Für die Kanzlei sind zurzeit fünfzehn Anwälte, davonsind sechs Fachanwälte für Bank- und Kapitalmarktrecht. Hrp verfügtüber Standorte in Bremen, Hamburg und StuttgartPressekontakt:Hahn Rechtsanwälte PartG mbBRA Peter HahnValentinskamp 7020355 HamburgFon: +49-40-3615720Fax: +49-40-361572361E-Mail:peter.hahn@hahn-rechtsanwaelte.dehttp://www.hahn-rechtsanwaelte.deOriginal-Content von: Hahn Rechtsanwälte PartG mbB, übermittelt durch news aktuell