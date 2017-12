Fidor Bank: 2017 war erfolgreiches Jahr

München (ots) - +++ Außerordentliche Hauptversammlung der FidorBank AG beschließt Squeeze-out +++ Neues Kernstück der Bank: DigitalLoan Factory +++ Starkes KundenwachstumKurz vor Ablauf des Geschäftsjahres zeigt sich der Vorstand derMünchner Fidor Bank optimistisch für die Zukunft der mit zahlreichenInnovationspreisen ausgezeichneten Bank."2017 war sicherlich kein einfaches aber letztlich ein sehr gutesJahr!" bilanziert Matthias Kröner, Gründer und Vorstandsvorsitzenderder Fidor Bank: "2016 war das Jahr der Transaktion, 2017 das Jahr derTransformation, die nun zum Jahresende abgeschlossen werden konnte."Damit sei der Weg frei für die internationale Weiterentwicklung derBank.Am 20. Dezember lud die Fidor Bank AG zu einer außerordentlichenHauptversammlung. Einziger Tagesordnungspunkt: Der formaleSqueeze-out der verbliebenen freien Aktionäre. Die anwesendenAktionäre (rund 99% des Kapitals) stimmten mit 99,9% Ja-Stimmen fürdie Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der Fidor Bank AGauf die 3F Holding GmbH. Den Minderheitsaktionären wird eineBarabfindung in Höhe von EUR 13,69 pro Fidor Bank AG Aktie gezahlt.Nach Eintragung des Übertragungsbeschlusses im Handelsregister gehendie Aktien der Minderheitsaktionäre auf die 3F Holding GmbH über unddie Minderheitsaktionäre erhalten die festgesetzte Barabfindung.Der Blick richtet sich nun nach vorne. Die Fidor Bank agiert inZukunft als europaweite Community-Bank mit Kernmärkten inDeutschland, UK und Frankreich. Wesentlicher Konzeptbestandteil istdabei Fidors Marktplatz sowie der internationale Vertrieb derselbstgeschaffenen digitalen fOS (Fidor Operating System)Banken-Infrastruktur.Die Weiterentwicklung kundenzentrierter Innovationen ebenso wiedie Vorbereitung des Europäischen Roll-outs sind die nächstenoperativen Ziele. Hierbei ist der französische Markteintritt einwesentlicher nächster Schritt.Parallel zum planmäßigen Abbau des Kredit-Portfoliogeschäftserfolgte der Neubau der sogenannten "Digital Loan Factory". Mittelsdieser voll automatisierten, digitalen end-2-end Kredit-Infrastrukturwird die minutenschnelle Verarbeitung von eingehenden Kreditanträgensowie Kreditentscheidungen möglich. Eine Auszahlung erfolgt somitwenige Minuten nach Eingang der Anfrage. Auch das Kreditmanagementerfolgt vollständig automatisiert. Der Vertrieb von Fidor Kreditenfindet über die eigene Fidor-Plattform ebenso statt wie auch überPartner-PlattformenWährend intern der Umbau in vollem Gange war, wuchs die Bankweiterhin kundenseitig. Die Community umfasst mittlerweile über600.000 Nutzeranmeldungen. Die Kundenanzahl entwickelte sich auf rund250.000. Um die gegenwärtig eintreffenden Kontoeröffnungen zubewältigen wird die Fidor Bank das in 2017 durch Video-Identabgelöste PostIdent-Verfahren für einen begrenzten Zeitraumreaktivieren. Damit soll kurzfristig der bestehende Kapazitätsstau imVideo-Ident überwunden werden.Über die Fidor BankDie Fidor Bank AG (www.fidor.de) ist eine Direktbank mit Sitz inDeutschland, die häufig als die "älteste FinTech-Bank der Welt"beschrieben wird, sie zeichnet sich durch eine Reihe einzigartigerProdukte und Services aus. In der Fidor Smart Community diskutierenmehr als 600.000 Mitglieder über Finanzfragen, geben Spartipps oderbewerten Produkte. Mit einem Bonus-Programm belohnt die Fidor Bankjeden Kunden mit kleinen Geldbeträgen, der die Plattform zumAustausch nutzt. Mit dem Fidor Smart Giro- oder Geschäftskontorichtet sich die Bank an Privat- und Geschäftskunden und bietetdiesen eine Kombination aus klassischen Banking-Leistungen undinnovativen Finanz-Apps. Aktuell hat die Bank rund 250.000 Kunden inDeutschland und dem Vereinigten Königreich. Die offeneAPI-Infrastruktur garantiert dabei ein stetig wachsendes, digitalesAngebot, das zeitgemäß ist und den neuen Arten des Bankings ihrerKunden entspricht. Denn so können des Weiteren innovative Finanz-Appsund von Dritten entwickelte Produkte schnell integriert und allenFidor-Kunden zugänglich gemacht werden. Verfügbarkeit (24 Stundenrund um die Uhr) und Schnelligkeit, insbesondere das 60seconds-Banking (wesentliche Banking-Prozesse können in 60 Sekundendurchgeführt werden), sind die Stärken der Fidor Bank AG.Pressekontakt:Fidor Bank AG:Nick Riegger | Sandstraße 33 | 80335 München | GermanyTel.: +49 89 189 085 157 | Fax: +49 89 189 085 199 | presse@fidor.dePressekontakt Fidor Bank AG:Ralf-Dieter Brunowsky | Martinsstr. 17 | 55116 Mainz | Tel.: +49 6131930 2831 | Mobil: +49 170 462 1440 | brunowsky@brunomedia.deOriginal-Content von: Fidor Bank AG, übermittelt durch news aktuell