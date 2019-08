Fidelity National: Was jetzt zu tun ist!

Der Kurs der Aktie Fidelity National steht am 02.08.2019, 08:07 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 43.25 USD. Der Titel wird der Branche "Schaden- und Unfallversicherung" zugerechnet.

Unser Analystenteam hat Fidelity National auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Fidelity National-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 36,48 USD mit dem aktuellen Kurs (43,25 USD), ergibt sich eine Abweichung von +18,56 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (40,75 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,13 Prozent), somit erhält die Fidelity National-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 14,04 liegt Fidelity National unter dem Branchendurchschnitt (69 Prozent). Die Branche "Versicherung" weist einen Wert von 45,11 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Fidelity National wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 4 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Fidelity National-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der Fidelity National liegt im Mittel wiederum bei 46 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 43,25 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 6,36 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Fidelity National insgesamt die Einschätzung "Buy".