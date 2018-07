Fidelity National Information Services: Klartext!

An der Heimatbörse New York notiert Fidelity National Information Services per 24.07.2018, 02:00 Uhr bei 109,34 USD. Fidelity National Information Services zählt zum Segment "Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen".Unsere Analysten haben Fidelity National Information Services nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Fidelity National Information Services mit einem Wert von 41,53 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Specialty Finance" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 120,67 , womit sich ein Abstand von 66 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

