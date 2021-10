Fidelity Global Technology A-EUR: Gut zu wissen!

Was die Performance seit dem vergangenen 52 Wochentief angeht? Das 52 Wochentief hatte der Fond am 30. Oktober 2020. Der Preis betrug derweil 33,51 Euro. In der Zeit seit dem Kurstief stieg der Preis um 42,23 Prozent nach Norden. Das sind doch freudige Werte, die die Anteilseigner von Fidelity Global Technology A-EUR in den letzten Tagen zu sehen bekommen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung