Fidelity Funds – Global Dividend: Die Ruhe vor dem Sturm?

Was die Performance seit dem vergangenen 52 Wochentief angeht? Das 52 Wochentief, welches der Fond am 04. Mai 2021 erreichte, lag bei 19,76 Euro. In der Zeit seit dem Kurstief kletterte der Preis um 4,71 Prozent nach Norden. 328 Tage konnten die Kapitalanleger von Fidelity Funds – Global Dividend nun miterleben, wie sich der Kurs weiter vom 52 Wochentief entfernte. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung