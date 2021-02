Fidelity European Growth-Fonds: Europa im Depot!

Der Fidelity European Growth Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, in dem in ein aktiv verwaltetes Portfolio investiert wird. Dieses besteht hauptsächlich aus europäischen Aktien. Die Fondsmanager investieren dabei in für sie unterbewertete Aktien. Die Aktienanalysen werden von Fidelity Europe durchgeführt. Haben sie damit in der Vergangenheit den Markt schlagen können und waren sie bei der Auswahl erfolgreich?