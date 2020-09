Fidelity Covington – Fidelity Msci Information Index: Alles im Griff?

Weitere Suchergebnisse zu "Standard Chartered Bank":

Per 08.09.2020, Uhr wird für die Aktie Fidelity Covington - Fidelity Msci Information Index am Heimatmarkt NYSE Arca der Kurs von 92.66 USD angezeigt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Fidelity Covington - Fidelity Msci Information Index auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Fidelity Covington - Fidelity Msci Information Index konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte hingegen eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Fidelity Covington - Fidelity Msci Information Index auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Fidelity Covington - Fidelity Msci Information Index ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Fidelity Covington - Fidelity Msci Information Index-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 63,29, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 40,1, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Fidelity Covington - Fidelity Msci Information Index von 92,66 USD ist mit +21,65 Prozent Entfernung vom GD200 (76,17 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 88,24 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +5,01 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Fidelity Covington - Fidelity Msci Information Index-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

