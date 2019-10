Fichte als Brennholz: Die preisgünstige Alternative

Frankfurt am Main (ots) - Die Nachrichten aus der Forstwirtschaftsind alarmierend: Stürme und andauernde Trockenheit haben die Wälderbundesweit geschwächt und vielerorts zu einer Borkenkäfer-Plagegeführt. Besonders die Baumart Fichte ist betroffen und mussgroßflächig gefällt werden. Demzufolge herrscht auf dem Holzmarktderzeit ein Überangebot.Was für die Waldbesitzer ein erhebliches Problem darstellt, bietetden Verbrauchern Preisnachlässe beim Brennholz-Kauf. Darauf macht derHKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V. aufmerksam,der die Hersteller moderner Feuerstätten vertritt. Der Verbandempfiehlt den Besitzern von Kaminöfen, Kachelöfen und Heizkaminen,bei den Forstämtern gezielt Fichtenholz nachzufragen."Die Sorge, sich den Borkenkäfer mit dem Holz ins Haus zu holen,ist unbegründet", so Förster Henning Schmidtke aus demniedersächsischen Nienburg. "Der Schädling nistet nur direkt unterder Rinde und ist längst verschwunden, wenn die getrocknetenHolzscheite in den Handel kommen oder beim Förster abgeholt werden."Fichte brennt lebhaft und heizt schnell aufDie zu den Nadelhölzern zählende Fichte ist relativ leicht und hatdeshalb - bezogen auf den Raummeter - einen geringeren Heizwert alsLaubhölzer. Es entsteht etwas mehr Asche und durch den schnellerenAbbrand muss öfter nachgelegt werden. Außerdem kommt es zu einemerhöhten Funkenflug wegen dem enthaltenen Baumharz. Somit eignet sichdiese Sorte Brennholz nicht für offene Feuerstellen. Beigeschlossenen Öfen ist das allerdings kein Hindernis - ganz imGegenteil: Fichte verbrennt sehr lebhaft, heizt schnell auf und sorgtso, neben dem typischen Knistern, für ein besonders faszinierendesFlammenspiel.Mehr dazu auf dem Verbraucher-Portal des HKI unterwww.ratgeber-ofen.dePressekontakt:Kontakt:HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V.Daniel JungReferent WirtschaftLyoner Str. 9D-60528 Frankfurt am MainTel.: +49 (0)69 25 62 68-105Fax: +49 (0)69 25 62 68-100E-Mail: info@hki-online.dePressekontakt:Dr. Schulz Public Relations GmbHDr. Volker SchulzBerrenrather Str. 190D-50937 KölnTel.: +49 (0)221 42 58 12Fax: +49 (0)221 42 49 880E-Mail: info@dr-schulz-pr.deOriginal-Content von: HKI, übermittelt durch news aktuell