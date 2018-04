FibuNet unterstützt Wachstum von Autohandelsgruppe Feser-Graf (FOTO)

Kaltenkirchen (ots) -Laut Institut für Automobilwirtschaft (IFA) setzt sich dieKonsolidierung im Automobilhandel weiter fort. In den letzten 10Jahren hat sich die Anzahl der Autohändler bereits halbiert und sollbis zum Jahr 2020 von derzeit gut 7.000 auf 4.500 weiter sinken. AlsHauptgründe dafür nennt das Institut die schwierige Ertragslage imAutomobilhandel, die restriktive Kreditvergabe der Banken, aber auchNachfolgeprobleme in vielen Autohäusern. Die Feser-Graf-Gruppe hatdiese Entwicklung für sich als Chance genutzt und gehört mit über2.000 qualifizierten Mitarbeitern in rund 40 Betrieben zu den größtenAutohandelsketten in Deutschland. Das Unternehmen befindet sich inHänden der beiden Gründerfamilien Feser und Graf. Das starke Wachstumin Verbindung mit der gewachsenen Komplexität in den kaufmännischenProzessen konnte durch den Einsatz hochprofessioneller undskalierbarer Softwaresysteme bewältigt werden. Die FibuNet-Softwareist bei Feser-Graf als kaufmännische Integrationsplattform seit 2005im Einsatz und inzwischen gruppenweit eingeführt.Seit der Einführung von FibuNet bei Feser-Graf Anfang 2005 imAutozentrum Nürnberg, mit der Xenon finance abgelöst wurde, hat sichder Nutzungsumfang von FibuNet mit dem gruppenweiten Rollout stetigvergrößert. Mit über 100 aktiven Usern der KernmoduleFinanzbuchhaltung, Kostenrechnung und Anlagenbuchhaltung, rund 800Usern des Rechnungsbearbeitungsmoduls webIC sowie rund 100 Usern desControllingmoduls webBI ist die Feser-Graf-Gruppe inzwischen der mitAbstand größte FibuNet-Kunde. Als ergänzendes Modul wird Bankblitz XLzur automatischen Abwicklung des elektronischen Zahlungsverkehrseingesetzt.Hohe Anforderungen an die gruppenweit eingesetzteRechnungswesensoftwareAusschlaggebend für die Entscheidung zugunsten von FibuNet alsgruppenweit eingesetzte Rechnungswesensoftware waren neben derBrancheneignung die hohe Leistungsfähigkeit bei der schnellenVerarbeitung von Massendaten sowie die sehr guteIntegrationsfähigkeit. Diese ermöglichte in Verbindung mit FibuNetden parallelen Einsatz verschiedener Dealer-Management-Systeme, wieVAUDIS, CROSS oder ECAROS und unterstütze damit einen sukzessivenÜbergang auf den gruppenweiten Einsatz von CROSS. Ebenso unterstütztFibuNet die monatliche Berichterstattung an unterschiedlicheHersteller für Betriebsvergleiche, wie beispielsweise FACT fürVW-Nutzfahrzeuge, BV-Online 3 für Skoda bzw. Metis für Lamborghini.Auch die hohe Skalierbarkeit der FibuNet-Software ist einewichtige Voraussetzung, um das Wachstum der Feser-Graf-Gruppe nebstRollout auf neue Betriebsstätten schnell und effizient unterstützenzu können.Die Buchhaltung der Feser-Graf-Gruppe hat als große und komplexeOrganisationseinheit eine Reihe von Anforderungen hinsichtlichSteuerung und Überwachung, die über das übliche Funktionsspektrumeiner Buchhaltungssoftware hinausgehen. So müssen gezielteAbstimmungsprozesse und eingebaute Plausibilitätsprüfungen dieschnelle Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsseneinschließlich konsolidiertem Gruppenabschluss unterstützen. Ebensomüssen regelkonforme Arbeitsabläufe im Rechnungswesen sichergestelltwerden, was die FibuNet-Software in vielfältiger Weise unterstützt.Automatisierung der Rechnungsbearbeitung erhöht Effizienz undSicherheitEine zunehmende Herausforderung war bei Feser-Graf dieRechnungsbearbeitung aufgrund der Anzahl der zu bearbeitenden, zuprüfenden und freizugebenden Rechnungen in Verbindung mit derexpansionsbedingten Ausweitung der Standorte. So war das Unternehmenzunehmend mit Rechnungsnachläufen und erheblichem manuellenAbstimmungsaufwand konfrontiert.Alleine im Autozentrum Nürnberg waren außerhalb desmarkenbezogenen Kerngeschäfts monatlich über 3.000 Eingangsrechnungenzu verzeichnen bzw. gruppenweit monatlich rund 7.500Eingangsrechnungen.Aus diesem Grund wurde Ende 2012 entschieden, dieRechnungsbearbeitung durch den Einsatz des web-basierten ModulsFibuNet webIC weitgehend zu automatisieren. Nach dem gruppenweitenRollout werden die Eingangsrechnungen nun zentral erfasst und nachRechnungseingang unmittelbar gescannt und digital archiviert. Mittelsder integrierten OCR-Erkennung und Extraktionssoftware wird einGroßteil der buchungsrelevanten Rechnungsdaten vollautomatisiert inKontierungsvorschläge überführt. Die zeitnahe Bearbeitung nebstVollständigkeitsprüfung kann mit FibuNet webIC unabhängig davonsichergestellt werden, an welchem Ort sich die Rechnung physischbefindet.Über Eskalationsmeldungen im Prüfprozess wird die Einhaltung vonSkontofristen überwacht. Skontoverluste werden so vermieden.Rechnungen bleiben nicht mehr liegen, dadurch entstehendeMahngebühren gehören der Vergangenheit an.Chancen des Branchenkontenrahmens BKR51 umfassend genutztIm Jahr 2015 entschied sich Feser-Graf der zentralen Empfehlungseitens VW und Audi zu folgen, in Verbindung mit demDealer-Management-System CROSS die Buchhaltungs- undKostenrechnungssoftware gruppenweit auf den neuenBranchenkontenrahmen BKR51 umzustellen. Aus der branchenorientiertenAusrichtung von FibuNet resultiert nicht nur ein gut funktionierendesZusammenspiel mit dem Dealer-Management-System CROSS. DieFibuNet-Software bietet auch eine automatische Toolunterstützung fürdie unterjährige Umstellung von Buchhaltung und Kostenrechnung aufden neuen Kontenrahmen.Damit einher ging die Entscheidung, gruppenweit dasAuswertungsmodul FibuNet webBI einzusetzen. Dieses Modul ermöglichtbeliebige Auswertungen über Standort, Marke, Kostenstelle,Absatzkanal und Modell - sei es über vergleichendeAneinanderreihungen, Quervergleiche oder als Teilauswertungeninnerhalb einer Dimension, wie beispielsweise der Erfolg einesModells in den unterschiedlichen Absatzkanälen eines Standortes.FibuNet webBI liefert darüber hinaus auf Knopfdruck Auswertungen fürden Fibu-Monitor, der ein Bestandteil für die Erreichung desVolkswagen-Ertragstransparenzbonus ist."Die Entscheidung, FibuNet als gruppenweite Rechnungswesensoftwareund kaufmännische Integrationsplattform einzusetzen, war genaurichtig", so Till Heinrich, CFO der Feser-Graf Autohandelsgruppe."FibuNet ist ein idealer Partner, um das Wachstum der Gruppe aktiv zubegleiten. Die Software ist hervorragend skalierbar, beiwachstumsbedingten Herausforderungen unterstützt uns FibuNet mitschnellen Problemlösungen."Über Feser-GrafDie Wurzeln der beiden Familienunternehmen Feser und Graf reichenbis in das Jahr 1929 bzw. 1947 zurück. Walter und Charlotte Fesergründeten zunächst eine Motorradwerkstatt in Bernburg, Wilhelm GrafSenior eine Reparaturwerkstatt in Fürth. Im Jahr 2000 fusioniertenbeide Unternehmen zur heutigen Feser-Graf-Gruppe.Die Feser-Graf-Gruppe in der Metropolregion Nürnberg versteht sichals automobiler Full-Service-Anbieter. Das traditionsreicheFamilienunternehmen gehört mit über 2.000 qualifizierten Mitarbeiternin rund 40 Betrieben zu den größten Autohandelsketten in Deutschland.Das Produktportfolio umfasst neben Volkswagen einschließlichNutzfahrzeugen die Konzernmarken Audi, Seat, SKODA bis hin zuLamborghini und Porsche (Service). Die Unternehmensgruppe deckt auchsämtliche Dienstleistungen in den Bereichen Werkstattservice,Teiledienst, Reparaturfinanzierungen, Autovermietung,Unfallinstandsetzung, Lackierarbeiten, Glas- und Felgenreparaturen,Smart-Repair, Reifeneinlagerungsservice und den Verkauf von Neu- undGebrauchtwagen ab.Diese Angebots- und Dienstleistungsvielfalt machen dieFeser-Graf-Gruppe zu einem führenden Anbieter für denVolkswagenkonzern und dessen Marken. Mit über 50.000 verkauftenFahrzeuge pro Jahr und einem ständigen Fahrzeugbestand von weit über5.000 Autos erlangt die Handelsgruppe mehr und mehr bundesweit einenhohen Bekanntheitsgrad.Die operativen Vertriebs- und Servicehäuser der Feser-Graf Gruppeerstrecken sich von Nürnberg über Fürth, Erlangen, Forchheim,Höchstadt, Schwabach, Herzogenaurach, Asbach, Roth, Lauf bis hin nachBernburg an der Saale und Magdeburg.Pressekontakt:FibuNet GmbHCarl-Zeiss-Straße 3D-24568 KaltenkirchenTel.: +49 4191 8739-0Fax: +49 4191 8739-17Web: www.fibunet.deAnsprechpartner für Vertrieb/ Marketing/ P.R.Doris Dreyer, GeschäftsführungE-Mail: beratung@fibunet.deOriginal-Content von: FibuNet GmbH, übermittelt durch news aktuell