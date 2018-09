FibuNet unterstützt die Schweizer Türenfabrik Brunegg AG im Rechnungswesen und Controlling

Weitere Suchergebnisse zu "Nickel London Rolling":

Kaltenkirchen (ots) - Die Schweizer Türenfabrik Brunegg AGproduziert eine breite Produktpalette für den Innen- undAußentürbereich und ist in der Schweiz Marktführer. Das Unternehmenhat die Anforderungen des Marktes früh erkannt und sich auf eineflexible Fertigung und Ausrichtung auf die Marktbedürfnisseeingestellt. Zur erfolgreichen Unternehmensentwicklung der letztenJahre gehörte eine selektive Verbundstrategie, um die Kräfte in derEntwicklung, im Einkauf und in der Logistik zu bündeln. Umgruppenweit ein Rechnungswesen nach einheitlichen Standards zuetablieren, wurde ab 2018 in den angeschlossenen Firmen erfolgreichdie FibuNet Finanzbuchhaltung mit erweiternden Modulen eingeführt.Nach der Entscheidung der unter der Marke BRUNEX® bekanntenTürenfabrik Brunegg AG im Firmenverbund ein vereinheitlichtesRechnungswesen einzuführen, wurde gegen Ende 2016 die Beschaffungeiner neuen Buchhaltungssoftware mit angegliederter Kostenrechnungausgeschrieben. Nach Evaluierung verschiedener Anbieter erhielt dieFibuNet aufgrund des hohen funktionalen Abdeckungsgrades denZuschlag.Für die FibuNet GmbH war die Beauftragung seitens BRUNEX Anlass,die Funktionalitäten zur Erfüllung der länderspezifischenAnforderungen in der Schweiz zu vervollständigen und in dem Modul"Ausländischer Mandant" zu bündeln. In der Schweiz war bereits dieUmstellung des Zahlungsverkehrs auf SEPA beschlossen. Ebenso dieUmstellung des Zahlungsverkehrs ab Sommer 2018 in Schweizer Frankenauf den XML-Standard. Zukünftig ist auch die Digitalisierung desEinzahlscheins vorgesehen. FibuNet hat mit dem Modul IntegrationESR-Reader unabhängig davon bereits eine etablierte Lösung für dieAnbindung von Einzahlscheinlesern verfügbar. Für dieländerspezifischen Anpassungen im Bereich der Umsatzsteuer wurden dieSchweizer Umsatzsteuervoranmeldekennzeichen implementiert.Ab Januar 2018 wurde die FibuNet Finanzbuchhaltung einschließlichKostenrechnung bei BRUNEX vor Ort eingeführt. Dies beinhaltete auchdie Realisierung von Schnittstellen zum bestehendenWarenwirtschaftssystem Cobus und zum Personalabrechnungssystem P&I.Ebenso wurden die Altdaten über die Wirtschaftsjahre 2013 bis 2017aus dem abgelösten Altsystem Infor-Varial problemlos in FibuNetmigriert. Im Anschluss erfolgte die Einführung des ControllingmodulsFibuNet webBI powered by Jedox mit der erweiterten Nutzungsvariantefür die systemübergeifende Dateneinspielung und Datenanalyse. DasModul wird bei BRUNEX für die Planung und die monatlicheBerichterstattung eingesetzt. Neben dem Financial Reportingbeinhaltet dies auch das operative Reporting. Im Rahmen desoperativen Controllings wird bei BRUNEX eine Vielzahl von Kennzahlenausgewertet, die aus Basisdaten des Warenwirtschaftssystems, derPersonalabrechnung, der Finanzbuchhaltung und der Kostenrechnungermittelt werden.Im Frühjahr und Sommer 2018 erfolgte der Roll-Out auf weitereVerbundgesellschaften. Dies ging einher mit der Einführung einesneuen, speziell für den BRUNEX-Firmenverbund individualisiertenKontenplans, der flächendeckend für alle zugehörigen Gesellschaftenvorgegeben wurde. Als weiterer Schritt ist geplant, FibuNet webBI fürdie Konzernkonsolidierung zu nutzen und im Firmenverbund nachgelagertFibuNet webIC einzuführen, um die Rechnungsbearbeitung weitgehend zuautomatisieren."Wir sind sehr glücklich mit unserer Entscheidung, FibuNetflächendeckend einzuführen," so Markus Strebel, Leiter Finanzen beider Türenfabrik Brunegg AG. "Die FibuNet-Software umfasst daskomplette Funktionsspektrum, das wir im firmenverbundenenRechnungswesen und in der kaufmännischen Steuerung unsererUnternehmungen benötigen. Alles funktioniert für sich und imZusammenspiel bestens."Über die Türenfabrik Brunegg AG und ihre Marke BRUNEX®BRUNEX ® ist eine Marke der 1954 gegründeten Türenfabrik BruneggAG. Mit der Raster-Türe hatte das Unternehmen sehr früh ein erstesErfolgsmodell am Markt, das bald aus keiner Schweizer Wohnung, keinemHaus, Firmengebäude oder öffentlichem Bau mehr wegzudenken war. Heutebeschäftigt die Türenfabrik Brunegg AG rund 60 Mitarbeiter aus über10 Nationen und ist Marktführer in der Schweiz.Als Vollsortimenter beliefert die Türenfabrik Brunegg AGschweizweit Schreiner mit maßgefertigten Türblättern/Rohlingen undElementen, Wandsystemen und Raumteilern und COMBIModul Rahmen inwählbarem Fertigungsgrad, vom Rohling bis zum montagebereitenElement.Zur erfolgreichen Unternehmensentwicklung der letzten Jahregehörte eine selektive Verbundstrategie, um die Kräfte in derEntwicklung, im Einkauf und in der Logistik zu bündeln.Über die FibuNet GmbHFibuNet ist eine sichere, vielfach bewährte und besondersleistungsfähige Software für Finanzbuchhaltung, Rechnungswesen undControlling im Mittelstand. Mit einer Vielzahl ausgeklügelterAutomatisierungspotenziale hilft FibuNet konsequent dabei, denZeitbedarf und die Fehleranfälligkeit in buchhalterischen Prozessenerheblich zu reduzieren. Das hochprofessionelle, 100% GDPdU- &GoBD-zertifizierte Buchführungsprogramm ist eine ideale Lösung fürmittelständische Unternehmen, die hohen Prüfungspflichtenunterliegen.Die Vielzahl namhafter, zufriedener FibuNet-Kunden ist einQualitätsbeweis. Über 1.400 Unternehmen vertrauen auf die Kompetenzund die Qualität von FibuNet, wie beispielsweise BerlinerEffektengesellschaft, Flensburger Schiffbaugesellschaft, Hurtigruten,ROLLER Möbel, Feser-Graf Automobilhandelsgruppe, NettoMarken-Discount und Pearl GmbH.Die Einführung von FibuNet erfolgt verlässlich und schnell. 