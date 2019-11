FibroGen: So schnell kann es gehen

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie FibroGen, die im Segment "Biotechnologie" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 09.11.2019, 20:45 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 41.7 USD.

Die Aussichten für FibroGen haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber FibroGen. Es gab insgesamt acht positive und fünf negative Tage. An einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält FibroGen daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält FibroGen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

2. Sentiment und Buzz: FibroGen lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Buy"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung, was eine Einschätzung als "Buy"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für FibroGen in diesem Punkt die Einstufung: "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der FibroGen wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu FibroGen vor. Das Kursziel für die Aktie der FibroGen liegt im Mittel wiederum bei 65 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 41,62 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 56,17 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der FibroGen insgesamt die Einschätzung "Buy".