FibroGen Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Fibrogen, die im Segment "Biotechnologie" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 11.03.2022, 08:10 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 13.04 USD.

Unsere Analysten haben Fibrogen nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Fibrogen zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Sell"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine positive Veränderung auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Buy"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Buy"-Einstufung.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 110,49 ist die Aktie von Fibrogen auf Basis der heutigen Notierungen 62 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Biotechnologie" (68,08) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Für die Fibrogen sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 1 Buc, 3 Hold, 2 Sell-Einstufungen vorliegen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Sell". In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 1 als Sell. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Fibrogen. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 19,5 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 49,54 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 13,04 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".