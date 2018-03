Fibocom bringt die M910-GL Serie mit globalem LPWA-Modul offiziell auf den Markt

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Am 16. März 2018 hat Fibocomoffiziell die M910-GL Serie mit globalem Multi-Modus LPWA-Moduleingeführt und dadurch ein neues Mitglied für die LPWA-Anwendunghinzugefügt.Fibocom M910-GL, das auf Basis der Qualcomm 9206-Plattformkonzipiert und entwickelt wurde, setzt LGA-Paketerstellung um. Mitden globalen Frequenzbändern LTE Cat-M /NB-IoT/GPRS ist es eineHochrüstung des traditionellen 2G/3G-Moduls. M910-GL erleichtert dieProduktentwicklung, indem es eSIM mit reichhaltigenHardware-Schnittstellen wie GPIO, ADC and UART unterstützt. Seineglobalen Zertifizierungen ermöglichen für Anwender eine schnelleMarkteinführungszeit. Fibocom M910-GL eignet sich für intelligenteMesssysteme (Smart Metering), intelligentes Parken, intelligenteHaustechnik, intelligente Gebäudetechnik und weitereIoT-Applikationen mit niedrigem Energieverbrauch. In diesem Jahr wirdFibocom die M910 Modulserie noch weiter ausbauen und verschiedeneVersionen produzieren, um die Anforderungen von Netzwerken inunterschiedlichen Regionen zu erfüllen und mehr geschäftliche Chancenfür Kunden bei der globalen Marktexpansion zu schaffen.Fibocom ist der erste Anbieter für Mobilfunkmodul- undIoT-Lösungen (Börsenkürzel: 300638), der an der Börse Shenzhen StockExchange (ChiNext) notiert ist, und ebenfalls ein engagierter Akteur,wenn es um die Förderung von Partnerschaften innerhalb derIoT-Wertschöpfungskette geht - von Modem-Anbietern bis hin zuGeräteherstellern, inländisch und international. Fibocom fokussiertsich stets auf die Weiterentwicklung des IoT und setzt sich dafürein, die IoT-Globalisierung zu unterstützen. Dadurch hilft Fibocomseinen Kunden und Partnern, in der Welt des IoT zusätzlich mit ErfolgFuß zu fassen.INFORMATIONEN ZU FIBOCOM:Website: www.fibocom.comE-Mail: FIA@fibocom.comFür Medienanfragen:ZoeyTEL.: +86-0755-21601098Original-Content von: Fibocom Wireless Inc., übermittelt durch news aktuell