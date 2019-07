Fiberstar, Inc. präsentiert natürliche Zitrusfaser Citri-Fi® als Phosphatersatz in Fleischwaren

River Falls, Wisconsin (ots/PRNewswire) - Viele Europäer fürchtenvermehrt einen zu hohen Gesamtkonsum von Phosphaten in Lebensmitteln.Auf dieses Warnsignal reagierten verschiedene Gruppen mit einerNeuuntersuchung der sicheren Verzehrmengen. Phosphate sind in vielenLebensmitteln enthalten, weil sie die Qualität verbessern, heute sindjedoch Phosphatersatzprodukte auf dem Markt erhältlich. Eine solcheLösung ist etwa die natürliche Zitrusfaster Citri-Fi. Diese alsunbedenklich geltende Clean-Label-Faser wird ohne chemischeModifizierungen hergestellt.Citri-Fi verfügt über eine hohe Wasserspeicherkapazität undEmulgiereigenschaften. Daher kann dieser Inhaltsstoff aufverschiedene Weise statt Phosphaten in Fleischprodukten eingesetztwerden. Zum einen ersetzt die natürliche Zitrusfaser in Verbindungmit Inhaltsstoffen wie Stärke, Gummi oder Carrageen Phosphate, ohnedie Qualität zu beeinträchtigen. Citri-Fi speichert Wasser. Derzweite hydrophile Inhaltsstoff erzeugt die notwendige Viskosität undGelmatrix, um hohe Ausbeuten zu erzielen. Der Nutzungsgrad vonCitri-Fi liegt zwischen 0,3 % und 0,5 %.Eine weitere beliebte Methode ist die Verwendung dieserClean-Label-Faser in Kombination mit Natriumcarbonat. Natriumkarbonatentspannt die Muskulatur der Tiere, so dass mehr Wasser gebundenwerden kann. Unterdessen speichert Citri-Fi das Wasser, um hoheAusbeuten zu erhalten und den Wasserverlust bei Fleisch zureduzieren. Der Nutzungsgrad von Citri-Fi liegt zwischen 0,2 % und0,4 %. Studien zeigen, dass bei Geflügel, das mit Citri-Fi undNatriumcarbonat injiziert wurde, die Erträge um mehr als 4% gegenüberGeflügel, dem keine Phosphate zugespritzt wurden, verbessert wurden.Im Übrigen verwenden viele Fleischproduzenten bereits Natriumcarbonatals Verarbeitungshilfsmittel oder für andere Zwecke.Citri-Fi ist gentechnikfrei, enthält keine Allergene und besitztkeine E-Nummer. Diese natürliche Zitrusfaser ist ein Produkt der USA.Citri-Fi kann als Zitrusfaser, getrocknete Zitrusmasse oderZitrusmehl gekennzeichnet werden. Bitte besuchen Sie Fiberstar amStand 6K80 auf der Food Ingredients Europe im Dezember, um mehr zuerfahren.Um weitere Informationen zu erhalten oder eine Probe zu bestellen,besuchen Sie www.FiberstarIngredients.com oder kontaktieren Sie NickKovalenko, VP für den internationalen Vertrieb, unter der Adressen.kovalenko@fiberstar.net.Informationen zu Fiberstar, Inc.Fiberstar, Inc. www.FiberstarIngredients.com ist ein innovativesBiotechnologieunternehmen, das sich auf die Verbesserung derLebensmittelqualität durch die Herstellung und Vermarktung vonhochwertigen Lebensmittelzutaten konzentriert. Citri-Fi ist einenatürlich wirkende Zitrusfaser, die nachhaltig produziert wird. Daspatentierte physikalische Verfahren erzeugt die hohen Wasserhalte-und Emulgiereigenschaften. Citri-Fi enthält keine Allergene, istgentechnikfrei und hat keine E-Nummer. Außerdem wurde das Produkt alsunbedenklicher Lebensmittelzusatzstoff GRAS-zertifiziert. Von dieserProduktlinie profitieren Fleischwaren, Milchprodukte, Backwaren,Saucen, Tiefkühlkost, Getränke und Tiernahrung, da Verbesserungen inBezug auf Textur, Nährwert und/oder Wirtschaftlichkeit möglich sind.Fiberstar hat seinen Hauptsitz in River Falls, Wisconsin, undproduziert in den USA. Fiberstar verkauft seine Produkte weltweit inüber 65 Ländern.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/930996/Fiberstar_New_Slogan_Hi_Res_AI_Logo.jpgOriginal-Content von: Fiberstar, Inc., übermittelt durch news aktuell