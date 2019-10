Fibank tritt der globalen SWIFT-Zahlungsinitiative für schnellen, transparenten internationalen Zahlungsverkehr bei

Die Bank ist erste Bulgariens, die ihren Kunden den innovativenSWIFT gpi-Service anbietetSofia, Bulgarien (ots/PRNewswire) - In der aktuellen, sich rasantentwickelnden Digitalisierung fordern Nutzer immer schnellere,sicherere Dienste, die der technologische Fortschritt ermöglicht. Dieseit jeher kundenorientierte und innovativ führende Fibank (FirstInvestment Bank) ist der SWIFT gpi beigetreten (gpi steht für 'globalpayment initiative'): der globalen Lösung für die schnelle,transparente Abwicklung von internationalen Zahlungen. Seit September2019 bietet die Bank die Möglichkeit des internationalenZahlungsverkehrs über die neue SWIFT-Plattform an, was die Dauer undVerfolgung grenzüberschreitender Transfers erheblich verbessert.Somit zählt die Fibank zu den weltweit führenden Banken, die Teil derSWIFT gpi sind, und ist das einzige bulgarische Geldinstitut, dasdiese Dienstleistung anbietet.Gemäß den SWIFT-Angaben werden 36 % aller gpi-Überweisungen demKonto des Empfängers innerhalb von 5 Minuten gutgeschrieben, 53 %innerhalb einer Stunde und 96 % innerhalb eines Tages. DerHauptvorteil der neuen Plattform ist neben der Geschwindigkeit auchdie Verfolgung in Echtzeit anhand einesTracking-Identifizierungscodes, der in der SWIFT-Zahlungsanweisungenthalten ist. Aktuell nehmen 660 Banken an der SWIFT gpi teil, mitder pro Tag mehr als 300 Milliarden USD internationaler Zahlungenabgewickelt werden.In Kooperation mit führenden Banken aus aller Welt bietet Fibanküber sein weitläufiges Korrespondenznetz seit Jahren schnelle,sichere internationale Zahlungsleistungen an. First Investment Banknimmt als erste und bis dato einzige Bank Bulgariens direkt am EBAClearing (die größte Verrechnungsstelle Europas) teil. Fibankunterhält Korrespondenzkonten in sowohl bedeutenden Währungen (Euro,US-Dollar, Schweizer Franken und dem britischen Pfund) als auch inanderen führenden Währungen wie dem chinesischen Yuan, japanischenYen, in kanadischen Dollar, russischen Rubel, der norwegischen Kroneusw. Um den Anforderungen eines vermehrt globalen Geschäftsbetriebsgerecht zu werden, ermöglicht die Fibank es ihren Kunden auch,internationale Überweisungen in mehr als 110 diversen Währungen zutätigen.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/929430/Fibank_Head_Office_Bulgaria.jpgPressekontakt:Ivailo AlexandrovFibank (First Investment Bank)pr@fibank.bg+359 2 800 2753Original-Content von: Fibank, übermittelt durch news aktuell