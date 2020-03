Fibank spendet 1.000 COVID-19 Testkits

Sofia, Bulgarien (ots/PRNewswire) - Die Fibank (First Investment Bank) wird sich an einer Spendenkampagne zur Bekämpfung der Verbreitung des COVID-19-Coronavirus beteiligen. Dank der Spende der Bank können sich insgesamt 1.000 Personen kostenlos auf das Virus testen lassen. Die Kits sind für Personen bestimmt, die von ihrem Hausarzt eine Überweisung für den Test erhalten haben.Die Gesamtzahl der COVID-19-Testkits wird auf vier medizinische Einrichtungen und Labors verteilt: die medizinischen Zentren FiHealth und Neoclinic sowie die Labors Bodimed und Ramus. Die Spende deckt sowohl die Kosten für den Kauf der Kits als auch für die Durchführung der Tests zu Hause oder in der Klinik.Der CEO der Fibank, Nikola Bakalov, erklärte, dass die Geschäftsleitung der Bank die Entwicklung der epidemiologischen Situation genau verfolgt und bereit ist, die Spende gegebenenfalls zu verlängern."Als sozial verantwortliche Institution ist sich die Fibank der Herausforderungen bewusst, die sich für die bulgarischen Bürger und Unternehmen in dieser für uns alle schwierigen Zeit stellen. Jeden Tag prüfen wir verschiedene Möglichkeiten, mit denen wir die notwendigen Maßnahmen zur Linderung der finanziellen Belastung unserer Kunden, sowie zur Gewährleistung der Sicherheit der Kunden und unserer Mitarbeiter ergreifen können. Mit der Spende dieser Tests hoffen wir, dass wir noch mehr Bulgaren helfen können, eine Diagnose zu stellen und eine rechtzeitige und erfolgreiche Behandlung zu erhalten", fügte Herr Bakalov hinzu.Die Fibank war die erste Bank in Bulgarien, die ihren Kunden einen Zahlungsaufschub für Kredite sowie eine Reihe anderer finanzieller Vorteile gewährte. Darüber hinaus bietet die Bank das gesamte Spektrum digitaler Bankdienstleistungen an, wodurch die Kontinuität der Geschäftsprozesse sowie ein maximaler Schutz für Mitarbeiter und Kunden in ihren Bankbüros gewährleistet wird.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1134349/Fibank_Head_Office_Bulgaria.jpgPressekontakt:Ivailo AlexandrovFibank (First Investment Bank)pr@fibank.bg+359 2 800 2753Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/135136/4558715OTS: FibankOriginal-Content von: Fibank, übermittelt durch news aktuell