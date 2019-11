Fibank hat die erste offene Bankenplattform in Bulgarien gestartet, die der PSD2-Richtlinie voll entspricht

Sofia, Bulgarien (ots/PRNewswire) - Die Kunden der First Investment Bank werdendie ersten sein, die von den Vorteilen des Open Banking profitieren, das inÜbereinstimmung mit der im September 2019 in Kraft getretenen Richtlinie überZahlungsdienste (PSD2)(https://ec.europa.eu/info/law/payment-services-psd-2-directive-eu-2015-2366_en)entwickelt wurde. Benutzer können nun ihre Konten bei anderen Banken zurMobil-App von My Fibank hinzufügen.Mit My Fibank (https://fibank.bg/bg/moyata-fibank/page/1905#nie-vi-predlagame)für das Android-Betriebssystem, das bald um iOS und Internetbanking erweitertwird, können Fibank-Kunden mit ihren Konten die folgenden Transaktionen beianderen Banken durchführen:- Konten von anderen Banken hinzufügen- Kontostände überprüfen- Überweisungen durchführen- Kontoauszüge von anderen Banken erhalten.Konten von anderen Banken können nur dann hinzugefügt werden, wenn diese Bankentechnisch vorbereitet sind und alle regulatorischen Standards und Anforderungenerfüllen. Derzeit ermöglicht die neue Funktionalität das Hinzufügen von Konteneiner anderen Bank, die auf dem bulgarischen Markt tätig ist. DerLeistungsumfang wird nach und nach erweitert. Die neuen Funktionen sind nur fürEinzelpersonen verfügbar.Das Upgrade der My Fibank-Plattform ermöglicht es den Kunden, ihre Konten beiverschiedenen Banken bequem und sicher mit einer einzigen Anwendung zu nutzen.My Fibank(https://blog.fibank.bg/????-????????????c??-?-????????????-my-fibank.html)bietet eine einfache und intuitive Benutzeroberfläche und eine Reihe nützlicherFunktionen.Bei der Entwicklung der offenen Bankenlösung hat die Fibank alle regulatorischenAnforderungen und ethischen Standards vollumfänglich erfüllt und ihren Namenerneut als Synonym für Zuverlässigkeit, hervorragenden Kundenservice und dieEinführung innovativer Hightech-Lösungen für ihre Kunden etabliert.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/929430/Fibank_Head_Office_Bulgaria.jpgPressekontakt:Ivailo AlexandrovFibank (First Investment Bank)pr@fibank.bg+359 2 800 2753Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/135136/4451672OTS: FibankOriginal-Content von: Fibank, übermittelt durch news aktuell