Fibank hat Aktienkapital erhöht

Sofia, Bulgarien (ots/PRNewswire) - Die Fibank (First Investment Bank) hat ihr Aktienkapital erfolgreich erhöht. Heute wurden die gezeichneten Aktien aus der Neuemission voll eingezahlt. Die neuen Aktionäre der Bank sind die Bulgarische Entwicklungsbank (BDB) mit 18,35 % und die Valea Foundation mit 7,87 %."Es ist unsere erste Portfolioinvestition in Bulgarien, einem vielversprechenden und sich schnell entwickelndem Land in der EU. Die Fibank, die führende Privatbank auf dem Markt, hat ein großes Potenzial für weiteres Wachstum und für die Erweiterung ihrer Produkte und Dienstleistungen im Bankensektor", sagt Paul Schmidt, Vorstandsmitglied der Valea Foundation.Bis zum 2. Juli 2020 wird die Fibank ihr Aktienkapital um 195.424.000 BGN erhöht haben, während ihre Gesamtkapitaladäquanzquote 22,52 % erreichen wird, verglichen mit 19,57 % am 31. März 2020.Die Fibank setzt ihre Strategie weiter um, mit Schwerpunkt auf der Kreditvergabe an Privatkunden und KMU.Informationen zur Valea FoundationDie Valea Foundation, Lichtenstein, ist eine Familienstiftung von Herrn Karel Komarek mit einer Reihe von Investitionen in Europa und den USA. Karel Komárek ist tschechischer Herkunft und gehört derzeit zu den erfolgreichsten Unternehmern in Mitteleuropa. Seit Dezember 2017 ist Karel Komarek auch Ko-Vorsitzender des Kunstausschusses am John F. Kennedy Center for the Performing Arts in der US-Hauptstadt Washington.Informationen zur FibankDie Fibank ist, gemessen an den Aktiva, die fünftgrößte Bank in Bulgarien und die größte Bank mit bulgarischem Kapital in bulgarischem Besitz.Die Fibank ist ein innovatives und kundenorientiertes Kreditinstitut, das eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen für Privat- und Firmenkunden anbietet. Mit Erfahrung im Firmenkundengeschäft und einer breiten Präsenz auf dem Markt des Privatkundengeschäfts gehört die Bank zu den führenden Institutionen des Landes im Kreditkartengeschäft und im internationalen Zahlungsverkehr. Sie ist die bevorzugte Bank für die Sparguthaben der Bevölkerung, das sie einen hochwertigen Kundenservice mit den besten Bankpraktiken bietet. Die Fibank gehört zu den Pionieren im Geschäft mit Anlagegold und anderen Edelmetallen, einzigartig für Produkte und Dienstleistungen auf dem bulgarischen Markt. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.fibank.bg/