Fibank, Mastercard und Garmin führen Innovation im Zahlungsverkehr ein

Weitere Suchergebnisse zu "Mastercard":

Der neue Garmin Pay-Service ermöglicht es Fibank-Kunden, Zahlungenmit ihrer Garmin Smartwatch durchzuführenSofia, Bulgarien (ots/PRNewswire) - Fibank (First InvestmentBank), Mastercard und Garmin haben die Einführung des lang erwarteteninnovativen Garmin Pay-Projekts zum Bezahlen per Smartwatch inBulgarien angekündigt.Mit Garmin Pay können Fibank-Kunden ihre Mastercard-Zahlkartennicht nur mit dem Smartphone, sondern auch mit Garmin Smartwatchesdigitalisieren. Der neue Service ermöglicht es den Nutzern, an allenkontaktlosen POS-Terminals zu bezahlen und kontaktlose Transaktionenan Geldautomaten(https://blog.fibank.bg/fibank-c-????????????-?????????.html#_blank)durchzuführen. Das Angebot richtet sich an Menschen, die einenaktiven Lebensstil pflegen, Sportler und an alle, die ihr Geldüberall und jederzeit zur Hand haben möchten, ohne Tasche,Portemonnaie, Karte oder Smartphone mitnehmen zu müssen.Die Nutzung von Garmin Pay ist schnell, einfach und sicher, wobeidie Sicherheit der Kundendaten durch Mastercards neueste TechnologieMastercard Digital Enablement Service (MDES) gewährleistet ist. Umden Service nutzen zu können, braucht man eine Garmin Smartwatch, diedie Garmin Pay-Funktionalität unterstützt, und eine von FirstInvestment Bank ausgestellte Mastercard Debit- oder Kreditkarte. DieKartenregistrierung erfolgt über die mobile App Garmin Connect Mobile(GCM). Die virtuelle Geldbörse funktioniert im Handumdrehen miteinfachem Tapping der Uhr am Bezahlgerät (kontaktloser POS oderGeldautomat).An der Auftaktveranstaltung des Projekts nahmen bulgarischeSportler, Journalisten, Blogger, Influencer und Prominente teil.Gesichter der Kampagne sind die Botschafter der beiden MarkenFibank und Garmin: der Snowboarder Radoslav Yankov und dieSchauspielerin Diana Dimitrova.Garmin Pay ist die logische Fortsetzung einer langjährigenerfolgreichen Partnerschaft zwischen Fibank und dem globalenZahlungstechnologieunternehmen Mastercard. Die beiden Unternehmenhaben bereits 2010 als erste die kontaktlose ZahlungstechnologiePayPass auf dem bulgarischen Markt eingeführt und 2016 die erstedigitale Karte für Bulgarien vorgestellt. Jetzt schließt sich auchGarmin der Partnerschaft an, um das Verbrauchererlebnis nochlohnender zu gestalten."Mittel- und Osteuropa ist in der Entwicklung des kontaktlosenZahlungsverkehrs global führend, und der große Erfolg hat dieNachfrage nach noch mehr Funktionalitäten geweckt. Bulgarien gehörtzu den Ländern, in denen moderne Technologien schnell Fuß fassen undein günstiges Umfeld für die Entwicklung finden. Garmin Pay bringtuns bei der Bereitstellung sicherer und bequemer innovativerBezahlmöglichkeiten einen Schritt weiter", erklärt Frau Vanya Manova,Mastercard Manager für Bulgarien, Nordmazedonien, Albanien undKosovo.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/929430/Fibank_Head_Office_Bulgaria.jpgPressekontakt:Ivailo AlexandrovFibank (First Investment Bank)pr@fibank.bg+359 2 800 2753Original-Content von: Fibank (First Investment Bank), übermittelt durch news aktuell