Fibank Albania meldet höchste Wachstumsrate im albanischen Bankensystem

Tirana, Albanien (ots/PRNewswire) - In ersten Halbjahr 2019 hatsich die Summe der Vermögenswerte von Fibank Albania um fast 20 %erhöht. Dies war mit Abstand die höchste Wachstumsrate imBankensystem des Landes, der Zweitplatzierte meldete ein Wachstum von7 %. Die Nettodarlehen waren ein Haupttreiber für dieses Ergebnis.Ende Juni belief sich die Summe der Aktiva entsprechenden demungeprüften Geschäftsbericht der Bank auf 237 Mio. EUR.Die Bruttodarlehen an Kunden (ausgenommen Banken undFinanzinstitute) stiegen um 15 % und allein das Privatkundengeschäftverbesserte sich um 23 %. Zum Ende Juni 2019 belief sich die Summeder Darlehen auf 115 Mio. EUR gegenüber 90 Mio. EUR im Vorjahr und100 Mio. zum Ende 2018.Einlagen von Nicht-Bankkunden folgten dem gleichen Trend, derZuwachs betrug 43 % gegenüber Juni 2018 und 20 % im Vergleich zumEnde 2018. Für beide Zeiträume war dies wiederum die höchsteWachstumsrate im Bankensystem. Zum 30. Juni 2019 lagen dieGesamteinlagen von Nichtbanken bei über 200 Mio. EUR, was einemMarktanteil von 2 % entspricht (1,5 % im Vorjahr).Im ersten Halbjahr 2019 wies die Bank einen Nettogewinn von 1,84Mio. EUR aus, was ungefähr dem Vorjahresniveau entspricht (2018: 1,89Mio. EUR). Dies trotz einer gestiegenen Wertberichtigung fürKreditausfälle in dem Zeitraum von 600.000 EUR (Rückzahlung) auf970.000 (Aufwand). Im ersten Halbjahr 2019 lag das Betriebsergebnisbei 5,8 Mio. EUR, ein Zuwachs von fast 2 Mio. EUR gegenüber demVorjahr.Die allgemeinen Verwaltungskosten stiegen von 1,9 Mio. EUR auf 2,3Mio. EUR, verursacht durch die Erweiterung des Filialnetzes.Entsprechend gab es auch eine Steigerung der Personal- und Mietkostenum 345.000 EUR.Das Ergebnis der Bank im ersten Halbjahr 2019 knüpfte an denpositiven Trend der vergangenen Jahre an. 2018 wies die Bankebenfalls die höchste Wachstumsrate im Bankensystem aus: Die Summeder Vermögenswerte stieg um 26 %, die Nettodarlehen um 33 % und dieEinlagen um 30 %. Entsprechend steigerte die Bank auch ihrenMarktanteil. 2018 wies die Bank einen geprüften Nettogewinn von mehrals 3,2 Mio. EUR aus, gleichzeitig belegte sie mit ihren RoA- undRoE-Kennzahlen von 1,8 % bzw. 13,7 % einen Spitzenplatz unter denalbanischen Banken.Fibank Albania ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft derbulgarischen Fibank AD. Die Hauptaktionäre der Fibank sind IvailoMutafchiev und Tseko Minev.