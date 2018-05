Frankfurt (ots) -Fiat startet "SOMMER DEALS" - rundum sorglos Paket mit nullAnzahlung, 0% Finanzierung und Wartungspaket sowie noch attraktiverePreise mit der neuen Diesel-Tauschprämie: Fiat Panda schon ab 6.990Euro*- Für Fiat Kunden heißt es ab sofort sorgenfrei Einkaufen. ImRahmen der "FIAT SOMMER DEALS" bieten teilnehmende Fiat Händlerdas "CIAO SORGEN PAKET" an - Null-Prozent-Finanzierung, keineAnzahlung und das Wartungspaket EASY CARE inklusive. Das Angebotgilt für die Baureihen Fiat 500, Fiat Tipo und Fiat Panda.- Darüber hinaus gelten alternativ mit der neuenDiesel-Tauschprämie besonders attraktive Preise für fast alleModelle. Kunden, die einen Gebrauchtwagen mit Dieselmotor derEmissionsnorm Euro 1-5 in Zahlung geben, sparen mehrere tausendEuro: Fiat 500 ist schon ab 8.990 Euro* erhältlich, 500X und500L ab 12.990 Euro*, Fiat Tipo ab 9.990 Euro*, gültig auch fürFiat Doblò und Fiat Qubo, egal welche Motorisierung gewählt wirdFiat bietet seinen Kunden ab sofort im Rahmen der "FIAT SOMMERDEALS" ein außergewöhnliches rundum sorglos Paket. Das "CIAO SORGENPAKET" beinhaltet eine Null-Prozent-Finanzierung über die FCA BankDeutschland GmbH und das ohne Anzahlung und mit attraktivenMonatsraten. Darüber hinaus ist das Wartungspaket "EASY CARE"** imPaket enthalten. "EASY CARE" bietet europaweite Deckung für dieKosten von planungsmäßigen Wartungsarbeiten inklusiveOriginal-Ersatzteilen, Flüssigkeiten und Arbeitszeiten. Kunden habenso die Sicherheit, dass anstehende Servicearbeiten von qualifiziertenTechnikern ausschließlich mit Original-Ersatzteilen ohne zusätzlicheKosten durchgeführt werden. Das "CIAO SORGEN PAKET" gilt für alleFahrzeuge der Baureihen Fiat 500, Fiat 500L, Fiat 500X, Fiat Tipo undFiat Panda.Alternativ dazu bietet Fiat Besitzern älterer Diesel-Fahrzeugebesonders attraktive Eintauschprämien. Die "FIAT SOMMER DEALS" geltenfür die Fiat 500 Familie, Fiat Panda, Fiat Tipo, Fiat Doblò und FiatQubo. Der Bonus ist für alle Kunden gültig, die einen Gebrauchtwagenmit Dieselmotor in Zahlung geben, der lediglich eine derEmissionsklassen Euro 1 bis 5 erfüllt. Dabei spielt es keine Rolle,welche Motorisierung das Neufahrzeug hat. Dadurch können Kundengleich mehrere tausend Euro sparen. So startet beispielsweise derFiat Panda während der Aktion bei 6.990 Euro*, der Fiat Tipo bei9.990 Euro*. Auch für die Fiat 500 Familie gibt es besonderslukrative Preise, wie für den Fiat 500 der bei 8.990 Euro* startetund Fiat 500X und 500L die beiden schon für 12.990 Euro* zu habensind. Alle Modelle erfüllen die Emissionsnorm Euro 6, wären also vonden derzeit diskutierten Fahrverboten nicht betroffen.Die Dieseltauschprämie reicht von 2.860 Euro für den Fiat Pandaüber 3.500 Euro für Fiat 500X, Fiat 500L und Fiat Qubo, 3.600 Eurofür Fiat 500, 4.000 Euro für alle Karosserievarianten des Fiat Tipobis zu vollen 6.000 Euro für die Großraumlimousine Fiat Doblò.Nähere Informationen zu den "FIAT SOMMER DEALS" und dem "CIAOSORGEN PAKET" im Internet unter www.fiat.de/angebote.*UPE des Herstellers ab Werk abzgl. Fiat- undHändler-Dieseltauschprämie, bei Kauf eines ausgewählten, nichtbereits zugelassenen Fiat Lagerfahrzeugs und gleichzeitigerInzahlungnahme eines mindestens 3 Monate auf den Neufahrzeugkundenzugelassenen Diesel-Altfahrzeugs (Euro 1-5). Nachlass, keineBarauszahlung.**Das Wartungspaket beinhaltet die kostenfreie Durchführung gemäßPlan der programmierten Wartung für vom Hersteller vorgeseheneEingriffe für eine Laufzeit von 36 Monaten und bis zu einer maximalenGesamtlaufleistung von 45.000km über das Wartungspaket EasyCare gemäßdessen BedingungenPrivatkundenangebot gültig für ausgewählte, nicht bereitszugelassene Fiat Lagerfahrzeuge. Nur bei teilnehmenden Fiat Partnern,gültig bis 30.06.2018 und nur solange der Vorrat reicht.Pressekontakt:Anne WollekTel: +49 69 66988-450E-Mail: anne.wollek@fcagroup.comOriginal-Content von: FIAT, übermittelt durch news aktuell