Fiat feiert 120jähriges Jubiläum auf dem Internationalen Autosalon in Genf (FOTO)

Frankfurt (ots) -- Debüt für die neuen "120th" Sondermodelle von Fiat, elegant undgut vernetzt zum 120jährigen Jubiläum- "120th" Sondermodelle erhältlich für 500, 500X und 500L mitneuer Zweifarb-Lackierung Tuxedo- Durch Apple CarPlay* kann das iPhone über denUConnectTMTouchscreen im Fahrzeug bedient werden. Indem er dieSiri® Sprachsteuerung oder den 7 Zoll Touchscreen verwendet kannder Fahrer sich navigieren lassen, Apple Music nutzen,Nachrichten senden und empfangen, telefonieren und vieles mehr.- Service Mopar Connect ebenfalls mit an Bord, inklusivePannenhilfe und Abruf der fahrzeugrelevanten Daten in Echtzeitauf dem Smartphone- Vorstellung Panda Connected by Wind - Sondermodell im Rahmen derZusammenarbeit zwischen Fiat und der Wind 3 Group. Fahrzeug mit4G-Internetverbindung, Anschluss von bis zu 15 Gerätengleichzeitig möglich, mit 50 GB monatlichem Datenverkehr- Fiat Tipo Sport - in Kooperation mit Mopar entwickeltesSpitzenmodell der BaureiheAuf dem diesjährigen Genfer Autosalon präsentiert Fiat die "120th"Sondermodelle der Fiat 500 Familie, eine sehr elegante undhervorragend vernetzte Modellreihe. Mit der neuen Version, die für500, 500X und 500L erhältlich ist, feiert Fiat seinen 120. Geburtstag- ein Meilenstein, den nur sehr wenige Automobilhersteller auf derganzen Welt erreicht haben. Gleichzeitig wird das Thema Konnektivitätweiterentwickelt, das bereits 2018 in der 500 Mirror-Familie einewichtige Rolle gespielt hat und bewiesen hat, wie groß die Bedeutungder intelligenten Vernetzung des Smartphones im Auto ist.Konnektivität für Fiat bedeutet: einfache, sichere und intuitiveLösungen, die für jedermann erhältlich sind. Denn auch das gehört zuden Eckpfeiler der Fiat-Tradition: technologische Lösungenanzubieten, die innovativ, aber benutzerfreundlich sind und denmodernen täglichen Mobilitätsanforderungen ebenso gerecht werden wieder zunehmenden Ausrichtung der Gesellschaft auf Sicherheit undKommunikation.Seit der Gründung der "Società Anonima Fabbrica Italiana diAutomobili - Torino" am 11. Juli 1899 hat sich viel verändert. Aberdie Auffassung von Fiat über das Auto an sich und vor allem die Artund Weise, wie es erlebt wird, ist im Laufe der Jahre unverändertgeblieben und ist zu einem unverwechselbaren Merkmal der Markeweltweit geworden.Anlässlich des Genfer Autosalons feiert auch der neue PandaConnected by Wind Premiere. Das Fahrzeug ist das Ergebnis derKooperation zwischen Fiat und Wind. Ein weiteres Beispiel für dieBedeutung von Konnektivität bei Fiat und wie sie im Auto erlebbargemacht wird: immer zu 100 Prozent verbunden, zeitgemäß und sicher.Die "120th" Sondermodelle der Fiat 500 Familie - elegant und gutvernetztIn Genf feiern die neuen Sondermodelle zum 120jährigen JubiläumPremiere. Insgesamt werden drei Versionen auf der Messe zu sehensein: ein 500X "120th" mit einem 1.0 FireFly Turbomotor mit 88kW (120PS), ein 500 "120th" ausgestattet mit einem 1.2 Benzinmotor mit 51kW(69 PS) und ein 500L "120th" mit dem bewährten 1.3 MultiJetDieselmotor mit 70kW (95 PS). Alle drei Fahrzeuge tragen die neue,raffinierte zweifarbige Tuxedo-Lackierung in schwarz-weiß - die ersteZweifarblackierung für den 500X überhaupt.Der Name Tuxedo ist eine Anspielung auf den eleganten Smoking.Passend zur Lackierung gibt es ein exklusives Schlüssel-Cover,kupferfarbenen Details und hochwertige Polster im Innenraum. Dieseselegante "Outfit" wird ergänzt durch das spezielle "120th" Logo,kombiniert mit dem bekannten Konnektivtäts- oder Streaming-Symbol.Die neue "120th" Sondermodelle der 500 Familie haben alle serienmäßigeinen UconnectTM 7" HD LIVE Touchscreen, der sowohl für AppleCarPlay* als auch für Android AutoTM** kompatibel ist. Mit AppleCarPlay* kann das iPhone mit dem UconnectTM Touchscreen genutztwerden. Indem er die Siri® Sprachsteuerung oder den 7 ZollTouchscreen verwendet kann der Fahrer sich navigieren lassen, AppleMusic nutzen, Nachrichten senden und empfangen, telefonieren undvieles mehr.Android AutoTM** macht es dem Nutzer leicht, sein kompatiblesAndroid Smartphone einfach auf das Display im Fahrzeug zu übertragen,so dass er wie gewohnt die Funktionen des Smartphones nutzen kann,ohne die Hände vom Lenkrad nehmen zu müssen.Fiat 500X "120th"Zum ersten Mal ist der italienische Crossover Fiat 500X in einerzweifarbigen Lackierung erhältlich: der Farbe Tuxido in einerKombination aus Schwarz und Weiß. Wie der gleichnamige Anzug inverschiedenen Farben erhältlich ist, so kann auch der 500X alternativin anderen Farbkombinationen bestellt werden: ebenfalls möglich sinddie Kombinationen Pearl Tuxedo (Perlweiß und Schwarz) oder SilverTuxedo (Silbergrau und Schwarz). Die Tuxedo-Lackierung wird ergänztdurch markante schwarze Außenspiegelkappen, Seitenschweller in CinemaSchwarz, verchromte Fensterrahmen und 16" (oder optional 17")Leichtmetallräder mit dunklem Finish. Der Fiat 500X "120th" verfügtüber Frontscheinwerfer in Voll-LED, deren Licht deutlich stärker istals das von Halogenlampen und gleichzeitig viel energieeffizienter.Auch der Innenraum ist besonders exklusiv ausgestattet. Diekupferfarbenen Sitze sind perfekt abgestimmt auf andere Details, wiez.B. die schwarze Blende des Bedienelements und die Armlehnen an denTüren. Der kultivierte 500X "120th" ist außerdem besonderskomfortabel ausgestattet, zum Beispiel mit Licht- und Regensensor undParksensoren hinten. Für den 500X "120th" stehen vier Motoren zurWahl: Die beiden Benzinmotoren 1.0 FireFly Turbo mit 88kW (120 PS)und 1.6 E-Torq mit 81 kW (110 PS), sowie die beiden modernenDieseltriebwerke 1.3 Multijet mit 70 kW (95 PS) und 1.6 Multijet mit88 kW (120 PS), die alle mit 5 bzw. 6-Gang Schaltgetriebe kombiniertsind. Das Angebot an Lackierungen umfasst die Farben Gelato Weiß,Perlaweiß, Argento Grau und Cinema Schwarz, alle mit in Wagenfarbelackiertem Armaturenbrett, sowie die exklusiven ZweifarblackierungenPerla Tuxedo und Argento Tuxedo, beide mit Armaturenbrett und Detailsin Schwarz.Fiat 500 "120th"Die Ikone 500 ist ebenfalls als Sondermodell "120th" erhältlichund präsentiert sich in der neuen zweifarbigen Lackierung Tuxedo inschwarz und weiß. Durch die Chromleiste auf der Motorhaube, die 16"Leichtmetallräder mit kupferfarbenem Finish und das schwarze Dach(der gleiche Farbton wie für das Verdeck der Cabrio Version) wirkt ernoch eleganter. Die gleiche Eleganz findet sich auch im Innenraumwieder, wo die schwarze Blende des Armaturenbretts und das exklusiveNadelstreifendesign der Sitze (schwarz mit vertikalen Streifen) einenexklusiven Eindruck hinterlassen. Der obere Teil der Sitze ist ausVinyl, bestickt mit dem "500" Logo. Der Fiat 500 "120th" ist sehr gutausgestattet - serienmäßig sind zum Beispiel bereitsNebelscheinwerfer, eine 50/50 umklappbare Rücksitzbank undpersonalisierte Fußmatten mit an Bord - und sowohl als Limousine alsauch in der Cabrio Version erhältlich. Das Motorenangebot reicht vom1.2 Benzinmotor mit 51 kW (69 PS), über den 0.9 TwinAirZweizylindermotor mit 63 kW (85 PS) bis zur besonders effizienten LPGVersion mit 51 kW (69 PS). Das Fahrzeug ist auch in den FarbtönenCortina Grau, Carrara Grau, Vesuvio Schwarz, derDreischichtlackierung Ghiaccio Weiß und Gelato Weiß erhältlich.Fiat 500L "120th"Die neue Fiat 500 Familie wird durch den 500L "120th"vervollständigt, der ebenfalls die elegante zweifarbige LackierungTuxido in schwarz und weiß trägt. Ergänzt wird diese durch dieDetails in Myron an den Stoßfängern, den Seitenschwellern und denzweifarbigen 17"-Leichtmetallrädern und durch die glänzend schwarzenund verchromten Details am Frontgrill.Um Eleganz geht es auch im Innenraum, mit einer schwarzen Blendeauf dem Armaturenbrett und exklusiven Sitzen, die mit grauem Stoffund schwarzem Kunst-Leder bezogen sind und durch den kupferfarbenenFarbton der Naht und das "500"-Logo besonders edel wirken. Der Fiat500L "120th" verfügt serienmäßig bereits über Nebelscheinwerfer,Licht- und Regensensor, sowie hintere Parksensoren. Die Kunden habendie Wahl zwischen dem 70 kW (95 PS) starken1,4-Liter-Fire-Benzinmotor mit 6-Gang-Schaltgetriebe, dem 70 kW (95PS) starken 1,3-Liter-MultiJet-II-Turbodiesel mit automatisiertenDualogic-Getriebe und dem 55 kW (120 PS) starken 1,6-MultiJet inVerbindung mit Schaltgetriebe. Bei der Lackierung haben die Kundendie Wahl zwischen der klassischen zweifarbigen Tuxedo Lackierung inSchwarz-Weiß, den Farben Gelato Weiß, Cinema Schwarz, Maestro Grauund Moda Grau. Darüber hinaus gibt es zwei weitere zweifarbigenVersionen: Maestro Tuxedo (Maestro Grau mit schwarzem Dach) und ModaTuxedo (Moda Grau mit schwarzem Dach).UconnectTM 7" HD LIVE Touchscreen, kompatibel für Apple CarPlay*und Android AutoTM**Das moderne Infotainment-System UconnectTM HD LIVE mit 7"Touchscreen ist bei allen "120th" Sondermodellen der Fiat 500 Familieserienmäßig an Bord. Das UconnectTM-System der neuesten Generationverfügt über einen hochauflösenden 7-Zoll-Touchscreen, eineBluetooth-Freisprecheinrichtung, Audio-Streaming, Textleser undSpracherkennungsfunktion, sowie USB-Anschlüsse mit iPod-Integrationund Bedienelemente am Lenkrad.Neben dem Angebot an UconnectTM LIVE-Diensten sind die Integrationvon Apple CarPlay* und die Kompatibilität mit Android AutoTM** diewichtigsten Merkmale des UconnectTM-Systems. Apple CarPlay* sorgtüber "Karten" für eine auf die Verkehrssituation optimierteNavigation und kann zum Telefonieren und Senden und Empfangen vonTextnachrichten sowie zum Streamen von Apple Music verwendet werden,ohne den Fokus von der Straße zu nehmen. Es ermöglicht es dem Fahrerauch, andere Apps wie Nachrichten, Hörbücher und Podcasts zu nutzen.CarPlay* verfügt über die Siri-Sprachsteuerung und ist speziell fürFahrsituationen konzipiert. Das UconnectTM-System ist auch mitAndroid AutoTM** kompatibel, um die Android-Nutzung im Autofortsetzen zu können, indem die Apps und Dienste auf das zentraleDisplay im Auto gespiegelt werden. Es wurde entwickelt, um dasAbrufen von Informationen während der Fahrt einfacher und sicherer zumachen. Der Fahrer erhält mit Google MapsTM oder Waze eine Navigationund kann einfach auf Musik, Multimedia-Inhalte und seine bevorzugtenMessaging-Anwendungen zugreifen.[1]Noch bessere Vernetzung durch Mopar ConnectAlle Fahrzeuge der neuen "120th" Sonderserie sind darüber hinausoptional mit Mopar Connect erhältlich. Schwerpunkte von Mopar®Connect sind Sicherheit, Fernabfrage fahrzeugrelevanter Daten sowieFernbedienung. Zu den vielfältigen Möglichkeiten gehörenbeispielsweise der Anruf beim Pannenservice, die automatischeKontaktherstellung zu einem Mopar®-Kundenbetreuer bei einem Unfallsowie die Funktion, die Türverriegelung über ein kompatiblesSmartphone fernzusteuern. Auch die Fahrzeuglokalisierung, zumBeispiel nach einem Diebstahl, sowie die Sendung eines Alarms, sobaldeine voreingestellte Geschwindigkeit überschritten oder ein vorherdefinierter Bewegungsradius verlassen wird, realisiert Mopar®Connect. Eine ähnliche Funktion schützt das Fahrzeug bei einemDiebstahl. Sollte es bewegt werden, ohne dass der Zündschlüsselverwendet wird, wird automatisch ein Alarm ausgelöst.Panda Connected by Wind - 120 Jahre Fiat-Geschichte mit4G-GeschwindigkeitAuf dem Genfer Autosalon wird auch die neue Sonderedition PandaConnected by Wind vorgestellt. Sie ist das Ergebnis einerPartnerschaft zwischen Fiat und Wind, eine Marke von Wind Tre, einemder führenden italienischen Telekommunikationsanbieter. Das Auto, dasim April in Italien auf den Markt kommt, hat ein spezielles Designund ist mit einer 4G-Internetverbindung ausgestattet, dem "Windpack".Anlässlich des 120-jährigen Jubiläums bietet Fiat in Zusammenarbeitmit Wind den Kunden der neuen Sonderedition mobile Konnektivität übereinen Wi-Fi-Router und eine SIM Karte mit 50 GB Datenmonatsverkehr.Die Sonderedition Panda Connected by Wind verfügt über einenWi-Fi-Router für den gleichzeitigen Anschluss von bis zu 15 Gerätenbei der maximalen verfügbaren Geschwindigkeit. Der mobileWi-Fi-Router verwandelt den Panda Connected by Wind in eineneffizienten Hotspot, ohne dass Software oder Treiber installiertwerden müssen. Einmal aktiviert, erstellt es ein drahtloses Netzwerk,das jedes Wi-Fi-kompatible Gerät nutzen kann - um im Internet zusurfen, Dateien und Musik herunterzuladen, Fotos und Dokumenteauszutauschen oder E-Mails zu schreiben. Darüber hinaus ermöglichtder Hotspot den Nutzern, die UconnectTM-App mit all ihren Funktionen,einschließlich integrierter Waze-Navigation, Musik-Streaming undInternet-Radio, zu genießen, indem sie das Datenvolumen des Fahrzeugsnutzen. Über die Weboberfläche ist es möglich, alle erweitertenEinstellungen schnell und einfach zu verwalten. Man kann denWi-Fi-Router auch mitnehmen, wenn man das Fahrzeug verlässt, so dassman die Verbindung überall nutzen kann. Am Strand, in den Bergen oderim Fitnessstudio können Sie im Internet surfen, Filme ansehen undIhre Lieblings-Playlist hören. Das Gerät wird von einer eingebautenBatterie versorgt und kann auch über die entsprechende Halterung inder 12V-Steckdose des Fahrzeugs geladen werden. Um noch mehrFlexibilität zu bieten, kann das Datenvolumen auch für Roaminginnerhalb der Europäischen Union genutzt werden.Der Panda Connected by Wind trägt ein spezielles Jubiläumsschildmit dem Aufdruck "120" und dem Hinweis "Connected by Wind". Darüberhinaus verfügt das Fahrzeug über glänzende schwarzen Akzente unteranderem an den Türgriffen und zweifarbige 15-Zoll Felgen. DasSondermodell ist in weiß lackiert und ist optional mit einemschwarzen Dach und orangefarbenen Spiegelkappen erhältlich, also inden charakteristischen Farben von Wind. Auch der Innenraum istfreundlich gestaltet, mit schwarzen Stoffsitzen, die mit weißen undgrünen Kontrastnähten verziert sind. Das Fahrzeug verfügt außerdemüber eine spezielle Smartphone-Halterung. Der Panda Connected by Windhat einen 1.2 Liter Benzinmotor mit 51 kW (69 PS).Fiat Tipo Sport - mehr Design und SportlichkeitDer Tipo Sport ist die in Zusammenarbeit mit Mopar entwickelteTopversion der Baureihe. Der auf dem Genfer Autosalon ausgestellteTipo Sport ist mit einem 1.6 Multijet Dieselmotor mit 88 kW (120 PS)mit DCT Doppelkupplungsgetriebe ausgestattet. Er hat eine markantepastellweiße Lackierung, die mit einem kontrastierenden schwarzenDach kombiniert ist. Ebenfalls in schwarz gehalten sind dieAußenspiegelkappen und Türgriffe. Neue vordere und hintereSportstoßfänger, Seitenschweller, Heckdiffusor, Spoiler auf dem Dachund die besondere Einfassungen der Nebelscheinwerfer lassen ihnbesonders sportlich wirken. Abgerundet wird der sportliche Look durch18-Zoll-Leichtmetallräder mit Diamantoberfläche und einen breitenKühlergrill. Die Scheinwerfer sind mit Bi-Xenon-Technologieerhältlich. Auch der Innenraum ist exklusiv ausgestattet, mit einemschwarzen Ambiente, Leder- und Stoffsitze mit verziertenDoppelsteppnähten und Techno-Leder[2] an Lenkrad und Schalthebel. ZurSerienausstattung gehört auch das Infotainment-System UconnectTM 7"HD LIVE mit 7-Zoll-Touchscreen, das auch für Apple CarPlay* undAndroid AutoTM** geeignet ist.Gerade erst ist der 500.000 Tipo vom Band gerollt, was den Erfolgdes Modells zeigt. In weniger als drei Jahren seit seinerMarkteinführung hat er sich in Italien zum Marktführer in seinemSegment entwickelt und gehört in vier europäischen Ländern zu den Top10 und ist mit über 70 Prozent außerhalb Italiens verkauftenEinheiten das international zweiterfolgreichste Modell von Fiat.Die aktuelle Modellpalette des Fiat Tipo umfasst dreiKarosserievarianten - viertürige Stufenheck-Limousine, 5-Türer mitSchrägheck und Kombi - in den fünf Ausstattungsversionen Street,Mirror, Lounge, S-Design und Sport, die einen großen Kundenkreis mitunterschiedlichsten Anforderungen an Geschmack, Nutzwert undMobilität ansprechen. Die Versionen S-Design und Sport richten sichan junge und dynamische Käufer, die eine starke Persönlichkeit undeinen sportlichen Charakter von ihrem Fahrzeug erwarten. Der FiatTipo Mirror besticht durch moderne Technologie im BereichKonnektivität und einen vielfältig wandelbaren Innenraum. DieAusstattungslinie Street ist ideal für junge Menschen, die denattraktiven Stil, das Platzangebot und den Komfort genießen wollen,für den die Baureihe Fiat Tipo bekannt ist. Mit anderen Worten, derFiat Tipo ist stellvertretend für die Attribute der Marke Fiat:Praktikabilität, Geradlinigkeit und Persönlichkeit. Genau aus diesemGrund ist jeder einzelne der inzwischen mehr als 500.000 gebautenFiat Tipo auf seine Art maßgeschneidert, perfekt für dieMobilitätsansprüche und den Geschmack der Kunden.* Kompatibilität vorausgesetzt. Eine Liste der kompatiblen Geräte imInternet unterhttps://www.mopar.com/en-us/care/bluetooth-pairing.html. Car Play,iPhone und Siri sind geschützte Marken der Apple Inc.** Kompatibilität vorausgesetzt. Eine Liste der kompatiblen Geräte imInternet unterhttps://www.mopar.com/en-us/care/bluetooth-pairing.html. Android,Android Auto, Google Play und andere Marken sind geschützte Markender Google Inc.Verbrauchswerte Fiat 500X "120th"1.0 GSE 88 kW (120 PS) 6,0 l/100 km*** 138 g/km***1.6 E-torQ S&S 81 kW (110 PS) 6,8 l/100 km*** 156 g/km***1.3 MultiJet S&S 70 kW (95 PS) 4,6 l/100 km*** 122 g/km***1.6 MultiJet S&S 88 kW (120 PS) 5,1 l/100 km*** 134 g/km***Verbrauchswerte Fiat 500 "120th"1.2 8V 51 kW (69 PS) 5,5 l/100 km*** 129 g/km***0.9 8V TwinAir S&S 63 kW (85 PS) 5,1 l/100 km*** 116 g/km***1.2 8V LPG 51 kW (69 PS) Benzin 5,7 l/100 km*** 131 g/km***1.2 8V LPG 51 kW (69 PS) Autogas (LPG) 7,3 kg/100 km*** 118 g/km***Verbrauchswerte Fiat 500L "120th"1.4 16V 70 kW (95 PS) 7,2 l/100 km*** 164 g/km***1.3 MultiJet S&S Dualogic 70 kW (95 PS) 5,0 l/100 km*** 131 g/km***1.6 MultiJet S&S 88 kW (120 PS) 5,1 l/100 km*** 134 g/km***Verbrauchswerte Fiat Panda Connected by WIND1.2 8V 51 kW (69 PS) 5,9 l/100 km*** 135 g/km***Verbrauchswerte Fiat Tipo1.6 Multijet, 88 kW (120 PS) 4,5 l/100 km*** 118 g/km****** Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG undCO2-Emission kombiniert (g/km). Weitere Informationen zum offiziellenKraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischenCO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden überden Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauchneuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allenVerkaufsstellen und hier unentgeltlich erhältlich ist.[1] Weitere Informationen zur Kompatibilität von Android AutoTMerhalten Sie unter support.google.com/androidauto.[2] Hochwertige LedernachbildungLesen Sie dazu auch: Fiat bietet Apple® Experience mit Apple Music®und Apple CarPlay® für die neue Fiat 500 "120th" Modellreihe unterhttp://ots.de/67fyZa.Pressekontakt:Anne WollekTel: +49 69 66988-450E-Mail: anne.wollek@fcagroup.comOriginal-Content von: FIAT, übermittelt durch news aktuell