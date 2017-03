Fiat auf dem Internationalen Autosalon in Genf (FOTO)

Frankfurt (ots) -Die Präsentation von Fiat auf dem 87. Internationalen Autosalon inGenf (9. bis 19. März 2017) steht im Zeichen der zwei Markenwelten,in die sich das Modellangebot aufteilt. Die ausgestellten Fahrzeugesind ausgesuchte Vertreter sowohl der rationalen wie der emotionalenSeite von Fiat.2017 feiert der historische Fiat 500 den 60. Geburtstag. EinGeschenk an die unzähligen Fans des Kult-Klassikers ist einlimitiertes Sondermodell des aktuellen Fiat 500. Zur exklusivenAusstattung gehören unter anderem die Zweifarben-Lackierung undspezifische 16-Zoll-Leichtmetallräder.Dem nur in limitierter Stückzahl gebauten Sondermodell zur Seitesteht der Fiat 500S, die sportlichste Serienversion der vielseitigenBaureihe. In Genf erstmals zu sehen: Die AusstattungsvarianteS-Design, die ab sofort auch die Baureihen Fiat Tipo und Fiat 500Xergänzt.Ein weiteres Highlight auf dem Schweizer Autosalon ist dieWeltpremiere des Fiat Fullback Cross. Der italienische Pickupüberzeugt mit kompromissloser Offroad-Fähigkeit und hoherVielseitigkeit. Auch mit einem zweiten Limited-Edition-Modellerinnert Fiat an einen historischen Vorgänger. Der neue Fiat 124Spider Europa greift Stilelemente des gleichnamigen Zweisitzers auf,mit dem Pininfarina 1981 die Roadster-Freunde begeisterte.Der Fiat Panda Cross schafft nicht nur das Kunststück, dieFunktionalität eines Offroad-Fahrzeugs auf 370 ZentimeterKarosserielänge zu komprimieren. Die ausgestellte Natural PowerVariante, die mit Erdgas (CNG) fährt, steht gleichzeitig für dasEngagement von Fiat auf dem Gebiet besonders umweltschonenderAntriebstechnologie.Der Fiat 500L Trekking, in Genf zu sehen in charakteristischerZweifarben-Lackierung, ist dank elektronischem SperrdifferenzialTraction+ bestens auf gelegentliche Abstecher abseits befestigterStraßen vorbereitet.Vertreten auf dem Genfer Autosalon sind auch MOPAR®, die Marke fürDienstleistungen, Kundenservice, Original-Ersatzteile und -zubehörder Marken von Fiat Chrysler Automobiles (FCA), sowie die FCA Bank.Beide stellen auf dem Messestand ihr Produkt- und Serviceangebot vor.Die Originalmeldung mit ausführlichem Bildmaterial finden Sieunter http://www.fiatpress.de/press/article/fiat-genfer-meldung.Weitere Originalmeldungen der FCA Germany AG mit Texten sowieBildmaterial:Alfa Romeo: http://ots.de/rvwizJeep: http://ots.de/MLCrWPressekontakt:Anne WollekTel: +49 69 66988-450E-Mail: anne.wollek@fcagroup.comOriginal-Content von: LaPresse Deutschland, übermittelt durch news aktuell