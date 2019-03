Finanztrends Video zu



Genf (ots) -- Zum 120-jährigen Jubiläum präsentiert Fiat in Genf mit demKonzeptfahrzeug Fiat Concept Centoventi, einen neuen Meilensteinin seiner Geschichte- Stets ein Pionier der demokratischen Mobilität bietet Fiat heuteeine für alle erschwingliche Lösung für Elektromobilität an.- Alle wichtigen Trends zu "Demokratisieren" ist Teil der DNA derMarke: Erschwinglich, aber cool.- Mit dem Fiat Concept Centoventi kann der Kunde das Interieurselbst konfigurieren, seine Accessoires auswählen und dasFahrzeug nach seinen Bedürfnissen gestalten, um eineinzigartiges Fahrzeug zu bekommen.- Die Anpassung geht sogar noch weiter: Das modulare Batteriepackdes Concept Centoventi ermöglicht es dem Fahrer, die Reichweitevon 100 auf 500 km zu erweitern, indem er zusätzlicheBatterieeinheiten kauft oder mietet.- Der Fiat Concept Centoventi ist wie ein weißes Blatt Papier. Erwird in nur einer Farbe gefertigt, kann dann aber vom Kunden mitdem Programm "4U" individualisiert werden. Die Auswahl umfasst 4Dächer, 4 Stoßfänger, 4 Radabdeckungen und 4 Beklebungen.- Mopar ist die FCA-Marke für After-Sales-Produkte und-Dienstleistungen und hat sich mit Fiat zusammengeschlossen, umden Fiat Concept Centoventi zu entwickeln. Mopar wird dieAccessoires für den Fiat Concept Centoventi entwickeln,herstellen und die Logistik abwickeln.- Der Fiat Concept Centoventi greift die bekannten Stilelementeder Marke auf und zeichnet sich aus durch italienisches Designund Kreativität.Auf dem Internationalen Automobil-Salon 2019 in Genf wird der FiatConcept Centoventi vorgestellt, ein Konzeptfahrzeug, das die Idee deritalienischen Marke von der Elektromobilität in naher Zukunft zeigt.Das Fahrzeug ist Ausdruck einer mutigen, demokratischenZukunftsvision, die auf 120 Jahren Geschichte und Erfahrung aufdiesem Gebiet basiert - daher der Name des Prototyps, der aufItalienisch "Einhundertzwanzig" bedeutet. Unter Beibehaltung derTradition löst sich das Konzeptfahrzeug von der Vergangenheit undgeht darüber hinaus. So wie zum Beispiel in den fünfziger Jahren, alsder Fiat 500 eine industrielle und kulturelle Revolution auslöste undtraditionelle Kategorien in Aussehen, Design und Technik überwundenhat und zu einer Ikone wurde und zum ersten Beispiel einer für denMassenmarkt erschwingliche Mobilität.Aber können wir uns in der Zukunft unserer modernen Städte etwasgenauso Revolutionäres vorstellen? Die Antwort auf diese Frage istder Fiat Concept Centoventi, die erschwinglichste Lösung fürElektromobilität auf dem Markt und eines der wenigen Fahrzeuge, dasauch eine Reichweite für lange Ausflüge außerhalb der Stadt bietenkann. Um das Fahrzeug zu konzipieren und zu entwickeln, hat die Markesich auf die Werte besonnen, die schon früher Autos mit sehrmodularen Inneneinrichtungen und einer markanten stilistischenPersönlichkeit hervorgebracht haben. Der Fiat Concept Centoventiprojiziert die Marke in die Zukunft, mit der Fähigkeit, wichtigeTrends zu "demokratisieren": Erschwinglich, aber cool.Fiat Concept Centoventi - ÜberblickFiat Concept Centoventi ist im Grunde genommen ein weißes BlattPapier, das nach den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden gestaltetwerden kann, und das jederzeit, egal wann das Fahrzeug gekauft wurde.Es wird nur in einer Farbe produziert, aber der Kunde kann mit demProgramm "4U" zwischen 4 Dächern, 4 Stoßfängern, 4 Radabdeckungen und4 Beklebungen individuell wählen. So kann das Fahrzeug mit vielPhantasie hinsichtlich der Farben, der Innenausstattung, derDachkonfiguration, dem Infotainment-System und sogar seinerReichweite gestaltet werden. Und das ist eine der Stärken desKonzeptfahrzeuges: Die Besitzer müssen nicht mehr auf neueSondermodelle oder Facelifts warten, sondern können ihr Auto an jedembeliebigen Tag "wechseln". Noch größer wird die Auswahl durch 120zusätzliche Accessoires bei der Markteinführung, die sowohl ein neuesGeschäftsmodell generieren werden als auch eine Gemeinschaft von FiatCentoventi Fans.Mit anderen Worten, Fiat Concept Centoventi ist die Antwort aufeine Design- und Geschäftsherausforderung, die den Spirit der Markeverkörpert und gleichzeitig ihrer 120-jährigen Geschichte Tributzollt - mit einer modernen Interpretation einiger markentypischerStilelemente, die an den Panda der 1980er Jahre erinnern.Fiat Concept Centoventi ist vom italienischen Design inspiriertund verkörpert das Konzept "weniger ist mehr" von Fiat. Das bedeutet,auf alles Unnötige und Komplexe in einem Auto zu verzichten, um mehrPlatz für die Menschen (More You), mehr Aufmerksamkeit für die Umweltund die Gemeinschaft (More Care) und mehr Raum für die DNA der Markein Bezug auf Werte und Aussehen (More Fiat) zu schaffen. Mit diesendrei Schwerpunkten revolutioniert Fiat Concept Centoventi die Ideeder Elektromobilität in der Stadt und außerhalb: Indem er die immerhärteren Herausforderungen - in Bezug auf Verkehr, Vorschriften undBetriebskosten - erfolgreich meistert und gleichzeitig die neuenMöglichkeiten der Elektromobilität nutzt.Fiat Concept Centoventi - ein innovatives GeschäftsmodellFiat Concept Centoventi kann ganz nach Wunsch des Eigentümersgebaut werden. Dadurch wird ein neues Geschäftsmodell erschlossen, indas Mopar - die FCA Marke, die sich auf Zubehör, Teile undDienstleistungen spezialisiert hat und innovativeProduktpersonalisierung, - das Vertriebsnetz und zunehmend digitaleKunden eingebunden sind.Mit Ausnahme von sechs Merkmalen (Stoßfänger, Polycarbonat Dach,Lackierung, Lingotto-Instrumententafel, Batterien und digitaleHeckklappe), die nur im Handel installiert werden können, können dieanderen 114 von Mopar speziell entwickelten Zubehörteile - darunterdas Soundsystem, die Armaturenbrett- und Türstapelfächer, dieSitzpolster usw. - auch online gekauft und vom Kunden selbst montiertwerden. Darüber hinaus können einige einfach strukturierteAccessoires, wie z.B. ein Getränkehalter oder ein Dokumentenhalter,auf einem 3D-Drucker zu Hause, im Autohaus oder in einerSpezialdruckerei gedruckt werden. Es handelt sich also um ein neuesGeschäftsmodell für Automobilzubehör, das den Weiterverkauf oderHandel im Internet ermöglicht und eine echte Gemeinschaft vonMarkenfans oder Kennern des italienischen Designs von Fiat fördert,genau wie bei Sammlerstücken. Das neue Geschäftsmodell konzentriertsich auf E-Commerce, den virtuellen Markt, der keine Grenzen kennt.Cockpit mit modularem Aufbau - "Plug and Play"-PrinzipModular, geräumig und gut beleuchtet - so lässt sich das Cockpitdes Fiat Concept Centoventi am besten beschreiben, das vollständigrekonfigurierbar ist und bis zu vier Personen Platz bietet. Wenn manim Fahrzeug sitzt wird schnell klar, dass es für Menschen und ihreheutigen Bedürfnisse konzipiert wurde.Der Philosophie des Fahrzeugs folgend, werden verschiedene Teiledes Innenraums nach dem "Plug and Play"-Prinzip gestaltet. DasArmaturenbrett hat kleine Löcher, in die eine Vielzahl vonzusätzlichen Komponenten beliebiger Form und Funktion eingebautwerden können, dank des patentierten, ineinandergreifendenBefestigungssystems, ähnlich wie bei den berühmten Lego-Blöcken.Gleiches gilt für die Türverkleidungen, die völlig individuellgestaltbar sind und von Kühlschranktüren inspiriert sind: Mit flachenOberflächen und minimalistischem Design können sie bei Bedarf mitStaufächern, Flaschenhaltern und Audio-Lautsprechern ausgestattetwerden.Auch die Sitze sind innovativ, mit einer nackten Rückenstrukturaus umweltverträglichen Materialien. Die Kissen und Kopfstützenkönnen leicht ausgetauscht werden, um Farben und Materialien zuändern. Der Beifahrersitz kann bei Bedarf sogar durch eineAufbewahrungsbox oder einen Kindersitz ersetzt werden. Die Rücksitzebestehen aus einer versenkbaren Bank und einer Rückenlehne, die sichzu einem "Kofferraum" mit außergewöhnlicher Tragfähigkeit dreht.Innovative Materialien für Sitze und KopfstützenFiat Concept Centoventi geht bei seinen Materialien neue Wege imDesign, lässt sich von trendigen Alltagsgegenständen inspirieren undnutzt innovative technologische Lösungen und einzigartigeProduktionsprozesse.Einer der vielen Bezugspunkte sind die Sneakers, eine Modeikoneund sehr leistungsfähige Produkte. Sie inspirierten die Sitze desFiat Concept Centoventi, ein Meisterwerk an italienischer (Fiat-)Kreativität, das mit Hilfe von führenden Industriepartnern entstand.So besteht beispielsweise der Sitz aus einem innovativen Kunststoff,der nach einem exklusiven, patentierten Herstellungsverfahrenproduziert wird, bei dem ein neuer Kunststoff mit Polyolefinharzengenutzt wird. Das Endergebnis ist ein Material, das dreimal leichterist als andere formbare Kunststoffe, wie z.B. Schaumstoffe - undaußerdem wird es direkt eingefärbt, d.h. es hat keineAußenbeschichtung, sieht attraktiv aus und fühlt sich weich an.Darüber hinaus ist dieser innovative Kunststoff antimikrobiell,UV-beständig und vollständig waschbar. Ganz zu schweigen davon, dasser in einer unendlichen Vielfalt von Farbtönen gefärbt werden kann,darunter Metallic- und Perlmuttfarben sowie helle oder gesättigtePigmente.Ebenso innovativ ist die "3D-Strick"-Technologie der Rückenlehnenund Kopfstützen aus 100% recycelten Garnen. Diese Technologie wirdnicht nur im Sportbereich, wie z.B. bei Turnschuhen oder anderentechnischen Sportbekleidungen, sondern auch im Innenausbauerfolgreich eingesetzt, um innovative, funktionale und flexible Sitzezu schaffen. Darüber hinaus ist das jeweilige Verfahren in der Lage,Gewebe mit unterschiedlichem Querschnitt herzustellen, wodurch dieEntstehung von zu entsorgenden Abfällen vermieden wird.Neues Lochsystem für das Armaturenbrett und das neue 20"Kombiinstrument "Lingotto"Das Fahrzeug hat ein innovatives, einteiliges Armaturenbrett miteinem von Fiat patentierten Lochsystem zur sicheren, individuellenVerankerung verschiedenster Accessoires - vom Getränkehalter bis zumHandschuhfach oder anderen Dingen die der Kunden benötigen könnte -um eine gemütliche, komfortable Umgebung herzustellen.Das Armaturenbrett ist in zwei Varianten erhältlich: Die erste,perfekt für die Generation der Millennials, macht das Smartphone zumHerzstück des Systems, in Kombination mit dem10-Zoll-Hauptbildschirm, während die zweite, traditionellere Optionüber ein zweites integriertes Display verfügt, das einen Bildschirmvon 20" ergibt.Im ersten Fall können die Fahrer ohne zusätzliche Kosten ihrSmartphone oder Tablett an das Dashboard anschließen, um dessenNavigations-, Musik-, Nachrichten- usw. Funktionen zu nutzen.Wer hingegen eine traditionellere Lösung sucht, kann sich für dasKombiinstrument "Lingotto" entscheiden, ein ausgeklügeltes,volldigitales 20"-Gerät, das in einem Halter untergebracht ist, deran das historische Fiat-Werk in Turin erinnert. In das Display"Lingotto" sind Fahrassistenz- und Sicherheitsfunktionen wie Blinker,Totwinkel-Assistent, Bremssystem und Batterieladezustand integriert.Außerdem ist in dem Teil des Kombiinstruments "Lingotto", der zurWindschutzscheibe zeigt, ein zusätzliches Display verbaut, dasperfekt zum Anzeigen von Carsharing-Meldungen geeignet ist.Eine Lackierung aber viel IndividualisierungFiat Concept Centoventi verändert das Automotive-Paradigma. ZurVereinfachung der Produktion wird es eine einzige Farbe geben, abergleichzeitig wird das Auto extrem anpassungsfähig sein. Das neue"4U"-Programm ermöglicht es den Kunden, aus vier Dächern, vierStoßfängern, vier Radabdeckungen und vier Fahrzeug-Beklebungen zuwählen, was in Kombination mit einem umfangreichen Zubehörkatalog denFiat Concept Centoventi einzigartig und exklusiv macht. Insbesonderekann die Beklebung auf Wunsch des Kunden von jedem Händler jederzeitdurchgeführt werden. Die Anbringung geht sehr schnell, dank derbemerkenswert linearen und flachen Außenflächen und ist dazu sehrgünstig. Der Effekt ist ähnlich wie bei einer Metallic-Lackierung,aber im Gegensatz zu einer Lackierung muss das Fahrzeug nicht immerso bleiben.Cabriolet oder LimousineDer serienmäßige Fiat Concept Centoventi verfügt über ein offenesDach, das natürlich geschlossen werden kann. Wie die anderen Detailskann auch das Dach individuell gestaltet werden, indem man sich füreine der verfügbaren Dachlösungen entscheidet - zweifarbigesPolycarbonatverdeck, Stoffverdeck, integrierte Ladebox und sogar einDach mit einem innovativen Solarmodul. Genauer gesagt halten die 50Watt, die das Solarmodul erzeugt, das Auto kühl, wenn es geparkt ist,und betreiben das innovative Digitaldisplay, das unter der Heckklappeangeordnet ist.Modernes Display an der HeckklappeIn die große Heckklappe kann ein innovatives Display integriertwerden, das es dem Fiat Concept Centoventi ermöglicht, Botschaftenmit der Außenwelt zu teilen. Während der Fahrt wird ausSicherheitsgründen nur das Fiat-Logo angezeigt, aber sobald eranhält, kann der Fahrer in den Modus "Messenger" wechseln. Darüberhinaus kann die digitale Heckklappe leicht zu einer "Werbefläche"werden, die an Werbetreibende vermietet werden kann, umbeispielsweise die Parkgebühren zu decken.Moderne Neuinterpretation der Fiat typischen FormenspracheAlles im Fiat Concept Centoventi ist typisch Fiat, vor allem inden charmanten und funktionellen Details. Wie zum Beispiel dieretrofuturistischen minimalistischen Scharniere und Schlösser, dasneue multifunktionale Armaturenbrett, die schlanken Sitzen, diefarbigen Radabdeckungen, die heute die innovativsten Materialien desSektors verwenden, und dem Frontgrill, wo die bekannten vertikalenLüftungsschlitze zu den LEDs der Batterieladeanzeige werden.Die Fiat-Identität zeigt sich nicht nur in diesen Details; auchdie gesamte äußere Erscheinung des Autos ist typisch für dieitalienische Marke. In einem einfachen, übersichtlichen Stil hat derneue Fiat Concept Centoventi robuste und kompakte Proportionen mitAbmessungen, die jeden Raum optimal nutzen. Der Eindruck vonSolidität wird auch durch die breiten Türstoßfänger aus einem neuenSchaumstoff-Material unterstrichen, das dank seiner ElastizitätKratzer und Stöße ohne Beulen aufnimmt. Darüber hinaus unterstreichtseine "3D-Textur" das Gefühl von Schutz und Sicherheit, das dasÄußere des Fahrzeugs vermittelt.Modulare elektrische Reichweite von bis zu 500 kmDie Freiheit der individuellen Gestaltung zeigt sich auch bei derelektrischen Energiequelle, die den Fiat Concept Centoventi antreibt.Sie besteht aus einem Satz modularer Batterien, die einegrößtmögliche Flexibilität bei der Nutzung bieten. Standardmäßig istdas Fahrzeug mit einer werkseitig montierten Batterie mit einerReichweite von 100 km ausgestattet. Wird jedoch eine größereReichweite benötigt, können bis zu 3 zusätzliche Batterien, die eineErhöhung von je 100 km ermöglichen, gekauft oder gemietet werden. Diezusätzlichen Batterien werden vom Händler unter dem Boden desFahrzeugs installiert. Eine Gleitschiene, die die Batterien trägt undverbindet, ermöglicht ein besonders schnelles und einfaches Ein- undAusbauen. Eine zusätzliche Batterie zur Montage unter dem Sitz istebenfalls erhältlich; sie kann direkt zu Hause oder in der Garage desBenutzers abgeklemmt und aufgeladen werden, genau wie die Batterieeines modernen E-Bikes. Die erreichbare Gesamtreichweite beträgt 500Kilometer.Beeindruckend ist, dass die Bauweise des Fahrzeugs, bei der derRollschwerpunkt genau in der Mitte zwischen den beiden Achswellenliegt, und die Anordnung der Batterien unter dem Schwerpunkt desFahrzeugs dazu führen, dass die Gewichtsverteilung und das Handlingdes Fahrzeugs unabhängig von der Anzahl der eingebauten Batterienunverändert bleiben. Das Bremssystem ist so ausgelegt, dass auch beivoller Beladung eine maximale Verzögerung gewährleistet ist.Die Mehrfachladebuchse befindet sich an der Unterseite derWindschutzscheibe. Konkret handelt es sich um eine Kabeltrommel, dieunterhalb der Verkleidung untergebracht ist, wodurch einKabelhohlraum im Kofferraum überflüssig wird und die dank ihrerzentralen Position gleich weit von den Ladestationen auf beidenSeiten entfernt ist oder im Falle einer Energieverteilung alsDrehscheibe für mehrere Fahrzeuge dienen kann. Die Steckdose leuchtetim Dunkeln und kann als elektrische Taschenlampe und alsAbtauvorrichtung für Windschutzscheiben verwendet werden.Perfekt für Business und SharingFiat Concept Centoventi ist nicht nur für den individuellenGebrauch nutzbar, sondern kann zukünftig auch für Firmenflottenverwendet und mit anderen Nutzern geteilt werden. 