Fiat Chrysler: Wussten Insider bereits von einer möglichen Übernahme?

Liebe Leser,

es ist erstaunlich, dass gerade die FCA (Fiat Chrysler) Aktie in diesem Jahr im Vergleich mit den großen Peers der Automobilbranche die meisten Zugewinne verzeichnet hat. Dabei performt der Hersteller fundamental betrachtet gar nicht so gut. Was hier den Kurs antreibt, ist wohl zum einen die Aussicht auf eine höhere Profitabilität, da FCA sich weiterhin in einer Umstrukturierung der Segmente befindet. Wie das Manager-Magazin in dieser Woche mit Berufung auf Automotive News berichtete sollen nun darüber hinaus Übernahmegerüchte nach außen gedrungen sein.

Wussten Insider bereits von einer möglichen Übernahme?

Demnach dürften sich wohl einige chinesische Investoren für den Hersteller interessieren. Ein Angebot soll es bereits gegeben haben. Leider lag dieses nur geringfügig über dem Marktwert. In Anbetracht der starken Aktienkursperformance in diesem Jahr wäre es möglicherweise denkbar, dass Insider bereits von den anstehenden Übernahmegesprächen wussten. Aber lassen wir die Spekulationen. Fakt ist, dass es um FCA selbst nach der Restrukturierung nicht wirklich aussichtsreich bestellt ist, vor allem wenn die Automobilbranche weiterhin im wichtigsten Absatzmarkt Nordamerika strauchelt. Viel Verhandlungsspielraum wird es daher für CEO Sergio Marchionne wohl nicht geben – und dabei soll er so ein guter Verhandlungspartner sein. Die Gerüchte dürften die Aktie fürs Erste weiter stabil halten.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.