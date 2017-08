Fiat Chrysler: Erhöhte Profitabilität schiebt die Aktie weiter an!

Lieber Leser,

im Gegensatz zu den Peers GM und Ford konnte die Aktie von FCA im Anschluss an die Ergebnisse per Q2 2017 ein neues Hoch erzielen und damit ihren seit dem letzten Jahr bestehenden Aufwärtstrend fortsetzen. Ausschlaggebend für den Anleger-Optimismus war die Tatsache, dass man bei FCA sich im Rahmen der eigens gesetzten Ziele für 2017 befindet. Wir schauen ein wenig tiefer in die Ergebnisse.

Umsatz insgesamt unverändert aber in der EU mit Anstieg

Beim Umsatz hatte FCA insgesamt keinen Anstieg gegenüber dem Vorjahresquartal verzeichnet. Es wurde ein Umsatz von 27,9 Mio. Euro erzielt. Gegenüber dem Vorquartal ergab es jedoch einen Rückgang bei den Umsätzen und zwar den ersten seit Q3 2016. Die gesamten Auslieferungen betrugen 1,13 Mio. Fahrzeugen gegenüber 1,17 Mio. im Vorjahresquartal. Ein Rückgang um 3 %. Berücksichtigt man die vorhandenen Joint Ventures, betrug der Rückgang lediglich 1 %.

In Nordamerika setzte man 14 % weniger Fahrzeuge ab. In der NAFTA-Region fiel der Umsatz somit um 8 % auf 16 Mrd. Euro. Da FCA in Euro bilanziert und der US-Dollar gefallen war, fielen positive Währungseffekte beim Umsatz ins Gewicht. Insgesamt setzt sich der Umsatzanstieg folgendermaßen zusammen:

EU + 4 %

Asien-Pazifik – 4%

NAFTA – 8%

Latein-Amerika + 37 %

Nach Nordamerika ist die EU der zweitgrößte Absatzmarkt für FCA. Der Absatz stieg in dieser Region per Q2 2017 um 8 %. Laut dem Unternehmen war besonders die Nachfrage nach den Modellen Fiat Tipo, Giulia und Talento sowie Stelvio erhöht. Allerdings wurde der Umsatz zum einen durch ein schwaches britisches Pfund sowie teilweisen Preisdruck belastet.

Erhöhte Profitabilität schiebt die Aktie weiter an

Zuvor galt FCA, was die Profitabilität angeht und im Vergleich zu den Peers GM, Ford und VW, als unterdurchschnittlich. Das hat sich nach der Umstrukturierung verändert. Per Q2 2017 haben sich die Profitmargen erneut erhöht. Die Margen haben sich das fünfte Quartal in Folge verbessert, was größtenteils damit zusammenhängt, dass FCA das Segment Fleet und Business stark reduziert hat. Das bereinigte EBIT betrug per Q2 1,9 Mio. Euro, die EBIT-Marge lag bei 6,7 %, gegenüber von 5,8 im Vorjahresquartal. Netto erzielte man einen Gewinn von 1,1 Mrd. Euro. Die Nettoprofit-Marge lag bei 3,9 % und deutlich höher als Marge von 1,2 % im zweiten Quartal 2016.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.