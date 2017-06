Fiat Chrysler Deutschland erkennt noch anhängigen Klageanspruch der Deutschen Umwelthilfe wegen irreführender Werbeaussagen zum Fiat 500x 2.0 an

Berlin (ots) - Zwei Tage vor dem Gerichtstermin am 8.6.2017 hatFiat Chrysler Deutschland alle noch anhängigen Klagepunkte zufalschen Werbeaussagen über eine angebliche Umweltfreundlichkeit desDiesel-Fiat 500x 2.0 anerkannt - Fiat Chrysler hat sich gegenüber demLandgericht Frankfurt schriftlich erklärt, nicht weiter zu behaupten,das Fahrzeug habe "niedrige Emissionen", einen "geringenSchadstoffausstoß" bzw. einen "umweltfreundlichen Motor" - AktuelleMessungen der DUH an einem Fiat 500x mit neuester Motorsteuersoftwarezeigen im Durchschnitt 823 mg NOx/km - Fiats Diesel-SUV zählen somitweiterhin zu den schmutzigsten Diesel-PkwNach einem elf Monate andauernden Rechtsstreit über irreführendeWerbeaussagen zu einem der schmutzigsten Euro 6 Diesel-Pkw haben dieRechtsanwälte von Fiat Chrysler am gestrigen 6. Juni 2017 gegenüberdem Frankfurter Landgericht alle noch verbliebenen Klageansprüche derDeutschen Umwelthilfe (DUH) anerkannt. Damit darf das Unternehmennicht länger mit den falschen Qualitätsversprechen "niedrigerEmissionen", "geringem Schadstoffausstoß" und einem angeblich"umweltfreundlichen" Dieselmotor für den Fiat 500x 2.0 Diesel werben.Am 9. Februar 2016 veröffentlichte die DUH alarmierendeMessergebnisse mit bis zu 22-fachen Stickoxid(NOx)-Grenzwertüberschreitungen beim Fiat SUV 500x 2.0 und forderteBundesverkehrsminister Dobrindt zum Handeln auf. Nachmessungen desKraftfahrt-Bundesamtes (KBA) bestätigten die extrem hohen Emissionensowie das Vorhandensein illegaler Abschalteinrichtungen. Am 20. Mai2016 leitete das Bundesverkehrsministerium daher ein Verfahren zurÜberprüfung bzw. Aberkennung der Typzulassung ein und forderte auchdie EU-Kommission auf, entsprechend tätig zu werden.Im Mai 2017 hat die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahrengegen Italien wegen nicht rechtmäßigen Euro 6 Typzulassungen bei FiatChrysler eingeleitet. Daher erklärte die DUH gegenüber demFrankfurter Landgericht, den Teil des streitgegenständlichenKlageverfahrens zur Frage der Rechtmäßigkeit der Werbung mit der Euro6 Typzulassung zurückzunehmen. Eine Fortsetzung der Klärung dieserRechtsfrage war nicht mehr notwendig, nachdem somit auch dieEU-Kommission von der Rechtswidrigkeit der Fiat Chrysler Typzulassungüberzeugt ist und mit dem Vertragsverletzungsverfahren rechtlichdagegen vorgeht."Wir haben uns im Rechtsstreit mit Fiat Chrysler in allenwesentlichen Punkten durchgesetzt. Elf Monate hat es gedauert, bisder Autokonzern eingelenkt und gegenüber dem Gericht endlich erklärthat, die Verbraucher zukünftig nicht mehr mit falschen Aussagen zurangeblichen Umweltfreundlichkeit seines Diesel-SUVs zu täuschen", soJürgen Resch, DUH-Bundesgeschäftsführer. "Fiat führte seine Kundenbesonders dreist in die Irre. Der Fiat 500x 2.0 ist einer derschmutzigsten Diesel-Pkw überhaupt. Gegenüber einem sauberen Euro 6Benzin-Pkw sind die Stickoxid-Emissionen um ein Vielfaches höher undmitverantwortlich für tausendfache Lungen- und Kreislauferkrankungen,gerade bei Kindern, Alten und Kranken. Es ist schon bemerkenswert,dass ausgerechnet der frühere Präsident des europäischenAutomobilverbandes, Fiat-Chef Sergio Marchionne, offensichtlichkeinerlei Schamgefühl kennt und den Verkauf dieserDieselgiftschleudern nicht sofort einstellt."Hintergrund:Die DUH hat im Februar 2016 bei der Berner FachhochschuleAbgasmessungen an einem Fahrzeug dieses Typs durchführen lassen. DieMessungen ergaben bis zu 22-fach höhere Werte bei denStickstoffoxid-Emissionen als nach dem offiziellen Grenzwertzulässig. Für Pkw mit Dieselmotor gilt nach der Euro 6 Abgasnorm einStickstoffoxidgrenzwert von 80 mg/km. Im Test reichte sogar die Skalades Messgeräts nicht mehr aus, so hoch waren die gemessenen Werte.Die DUH übergab daraufhin ihre Messergebnisse dem KBA.Eine Nachprüfung des KBA kam zu dem Ergebnis, dass dasEmissionskontrollsystem des Fahrzeugs nicht nur bei Temperaturen vonknapp unter + 20 Grad Celsius (der Prüfzyklus erfolgt bei knapp über+ 20 Grad Celsius), sondern auch nach einer Fahrtzeit von 1.300Sekunden (und somit nach knapp 22 Minuten - der NEFZ-Prüfzyklus imRahmen des Zulassungsverfahrens dauert ca. 20 Minuten) abschaltet. ImÜbrigen schaltet auch der NOx-Speicherkat nach sechs Regenerationenab. Da die Fahrzeuge nicht der (in Italien erteilten) Typgenehmigungfür das Modell entsprechen, hat das KBA ein Verfahren nach Artikel 30Absatz 3 der Richtlinie 2007/46/EG eingeleitet.Fiat nutzt für die Motorsteuerung eine Bosch-Software. Diegefundenen drei Abschaltreinrichtungen sind eindeutig illegal.Mit Schreiben vom 20. Mai 2016 hat das KBA im Zusammenhang mit derTypgenehmigung des Modells Fiat 500x 2.0 die italienischeTypgenehmigungsbehörde aufgefordert, alle erforderlichen Maßnahmen zuergreifen, um sicherzustellen, dass die hergestellten Fahrzeuge mitdem genehmigten Typ in Übereinstimmung gebracht werden. Damit stehtfest, dass auch das KBA überzeugt davon ist, dass der Fiat 500x 2.0die Anforderungen der Emissionsnorm Euro 6 nicht erfüllt.Zwischenzeitlich hat Fiat Chrysler ein Software-Updatevorgenommen. Messungen des Emissions-Kontroll-Instituts der DUH imFrühjahr 2017 an einem Fiat 500x 1.6 Diesel haben weiterhin mehr alszehnfach überhöhte NOx-Werte erbracht. Links: Prüfbericht Fiat 500x 1.6 Diesel: http://l.duh.de/p170607Zur Pressemitteilung "Deutsche Umwelthilfe verklagt Fiat-ChryslerDeutschland wegen irreführender Werbeaussagen zum Fiat 500x 2.0 beimLandgericht Frankfurt" vom 6.7.2016: http://l.duh.de/p160706a