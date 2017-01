Fiat Chrysler Analyse (2) – Was sagt die Markttechnik?

Lieber Leser,

im ersten Analyseteil zu Fiat Chrysler haben wir uns einige fundamentale Kennzahlen angeschaut. Dabei haben wir festgestellt, dass das Unternehmen gemäß den letzten drei Quartalsberichten und den berechneten Kennzahlen einigermaßen gut aufgestellt ist. Besonders der Gewinn je Aktie konnte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich gesteigert werden. Weniger positiv fallen jeweils die ungehebelte Eigenkapitalrendite sowie die Umsatzrendite aus. Das KGV mit 10,23 deutet eine faire Bewertung an. In Anbetracht der aktuellen Umstände (mögliche Abgasmanipulationen), schauen wir uns die technische Lage bei der Kursentwicklung an.

Trendgrenzen beachten

Wie bereits im ersten Teil erwähnt, befindet sich die Aktie seit der Finanzkrise in einem langfristigen Aufwärtstrend, der mit Hilfe eines Trendkanals gezeichnet werden kann, bei dem die untere Trendbegrenzung aktuell im Bereich bei 3,00 Euro je Aktie verläuft und die obere bei 12,00 Euro je Aktie. Zwischen den Jahren 2015-2016 verzeichnete die Aktie einen Absturz von der damaligen (8,25 Euro) oberen Begrenzung zur damaligen unteren (2,55 Euro). Seit dem Brexit-Referendum im Juni 2016, schoß die Aktie wieder nach oben. Die obere Trendbegrenzung wurde also wieder angepeilt und fast erreicht. Allerdings scheint sich nun mit den Vorwürfen zur Abgasmanipulation etwas Gegenwind breit zu machen. Aus der markttechnischen Perspektive und unter Bertachtung der Tatsache, dass der Kurs im letzten halben Jahr bereits stark gestiegen ist, würden wir empfehlen den Fokus auf einen eventuellen Ausbruch aus der oberen Trendbegrenzung (aktuell bei 12,00 Euro je Aktie) zu legen. Sofern der Kurs darunter notiert, besteht die Wahrscheinlichkeit auf einen erneuten Abwärtstrend innerhalb des langfristigen Trends, zunächst in Richtung der unteren Begrenzung.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse