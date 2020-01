Fiat Chrysler Aktie: Geplanter Zusammenschluss und ein Verkauf!

Bei Fiat Chrysler Automobiles N.V. (kurz “Fiat Chrysler”) gab es in den letzten Monaten des Jahres 2019 ja einige größere Weichenstellungen im Hinblick auf 2020. An erster Stelle sollte da die Einigung über einen Zusammenschluss von Fiat Chrysler mit der „Groupe PSA“ genannt werden. Es gab auch noch andere Dinge. So sei auf den Verkauf des Bereichs Gusseisen-Komponenten verwiesen. Der Bereich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung