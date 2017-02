FiREapps ernennt Geschäftsführer für EMEA-Region

Scottsdale, Arizona (ots/PRNewswire) - FiREapps, der Marktführerim Bereich Currency Sensitive Analytics für multinationale Konzerne,gab heute die Beförderung von Daniel Elsawey zum Managing Directorfür die EMEA-Region bekannt. Daniel Elsawey wird, neben anderenAufgabenbereichen, für die Partnerschaften von FiREappsverantwortlich sein und neue Geschäftsfelder in der EMEA-Regionvorantreiben.Elsawey kam Anfang 2016 zu FiREapps, nachdem er zuvor bei Bain &Co, Bloomberg und zuletzt bei der Barclays Investment Bank tätig war.Dort war er verantwortlich für die Strukturierung von Indizes mitfestverzinslichen Wertpapieren und für dasMulti-Asset-Risikomanagement, wobei hier sein breites Wissen zuDerivaten im Devisenhandel betont werden sollte."Die Ausweitung unserer weltweiten Präsenz als Marktführer imBereich der Währungsanalyse stellt für das Unternehmen ein Hauptzieldar, und ich habe das gute Gefühl, dass Daniel Elsawey mehr leistenwird als diese Aufgabe von ihm verlangt. Man konnte seinen Schwungund seine Ambitionen gut erkennen, als er im letzten Jahr bei unseintrat, und ich erwarte, dass das im Verlauf von 2017 noch weiterwachsen wird. Angesichts von Währungsschwankungen bei einemAllzeithoch ist es noch wichtiger als jemals zuvor, einen der Bestenzu haben, um Konzernen dabei zu helfen, ihre Risiken im Zusammenhangmit Devisen zu managen", sagte Wolfgang Koester, CEO von FiREapps."Ich bin davon überzeugt, dass die Fähigkeit von FiREapps, Kundenfür die Behandlung ihrer Fremdwährungsrisiken einen transparentenArbeitsablauf in drei Stufen anbieten zu können, einer derwichtigsten Faktoren für unseren Erfolg darstellen. Zunächst geht esdarum, die Risiken zu verstehen, die sich aus kurzfristigen monetärenVermögenswerten und Verbindlichkeiten ergeben, und zweitens werdenUmsätze und Ausgaben analysiert, wodurch die nötigen Informationenund auch das Vertrauen gewonnen wird, um schließlich dieSicherungskoeffizienten erhöhen und die Wirksamkeit desCash-Flow-Hedging-Programms verbessern zu können", sagte DanielElsawey. "Ich freue mich darauf, 2017 mit den CFOs über diegeopolitischen Risiken zu diskutieren und ihnen dabei zu helfen, ihreRisiken im Zusammenhang mit Devisen mithilfe von Datenanalysen zumanagen, und - von der Devisenseite aus betrachtet - die jeweiligeBerichtssaison etwas vorhersehbarer zu machen."Über FiREappsFiREapps ist der führende Anbieter im Bereich Corporate CurrencyAnalytics und bei Technologien für das Management vonFremdwährungsrisiken. FiREapps wurde 2005 gegründet und hat die ersteLösung für multinationale Unternehmern zur automatisierten Verwaltungvon Fremdwährungsrisiken entwickelt. Mithilfe der Kombination auseiner Softwarelösung und der Expertenanalyse unterstützt FiREappsUnternehmen dabei zu gewährleisten, dass ihre Bewertungen der Risikenim Zusammenhang mit Devisen korrekt sind und dass sie diese Risikenkorrekt managen. Zahlreiche Fortune-500-Unternehmen vertrauen derFiREapps-Technologie, die ihnen dabei hilft, die Risiken rund umDevisen zu reduzieren und ihre Effizienz Tag für Tag zu verbessern.FiREapps hat seinen Hauptsitz in Scottsdale, Arizona, und verfügtüber Niederlassungen in Portland, London und Frankfurt.Pressekontakt:John Vaupel, +1 480 865 2880, media@fireapps.com.Original-Content von: FiREapps, übermittelt durch news aktuell