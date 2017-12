Feuerwerk zum Jahreswechsel: erhöhtes Risiko - auch für Silvester-Muffel / R+V-Infocenter: Verursacher haftet nicht immer

Wiesbaden (ots) - Silvester ist ein Fest für Feuerwerk-Fans -allerdings mit Kehrseite: Jahr für Jahr gibt es in dieser Nacht inDeutschland mehrere Tausend Schäden durch Raketen und Böller. Undnicht immer können die Verursacher zur Verantwortung gezogen werden.Denn zum Jahreswechsel gelten besondere Regeln. Darauf macht dasInfocenter der R+V Versicherung aufmerksam.Verursacher haftet nicht immerRund 100 Millionen Euro geben die Deutschen jedes Jahr fürFeuerwerkskörper aus. Auf die damit verbundenen Gefahren kann sichjeder einstellen. "An Silvester ist Böllern erlaubt und üblich", sagtTorge Brüning, Brandschutzexperte beim Infocenter der R+VVersicherung. "Wer einem Feuerwerk zuschaut, muss sich also im Klarensein, dass das allgemeine Risiko höher ist als sonst." Das hat auchder Bundesgerichtshof in einer Entscheidung so festgelegt. Aber auchfür Silvester-Muffel bedeutet der 31. Dezember: Die Gefahr einesSchadens, etwa am eigenen Haus, ist größer als sonst - doch imSchadenfall haftet der Verursacher nicht immer. Ein Freifahrtscheinfür Feuerwerker ist das allerdings nicht.Schutzmaßnahmen treffenWer Feuerwerkskörper zündet, muss Schutzmaßnahmen ergreifen. Dazugehört beispielsweise, dass er die Sicherheitshinweise desHerstellers einhält und den Ort des Feuerwerks sorgfältig auswählt."Besonders wichtig ist ein ausreichender Abstand zu leicht brennbarenMaterialien", so R+V-Experte Brüning. In der Nähe von norddeutschenReetdachgebäuden oder Fachwerkhäusern gilt zudem oft ein komplettesFeuerwerksverbot.Weitere Tipps des R+V-Infocenters- Zuschauer eines Feuerwerks schützen sich am besten durch einenmöglichst großen Sicherheitsabstand zur Zündstelle.- Der teure Wollmantel sollte in der Silvesternacht lieber imSchrank bleiben. Der Funkenflug macht schnell hässlicheBrandlöcher.- Auch Zuhause kann und sollte jeder vorbeugen, etwa indem er denBalkon leerräumt, alle Fenster und Türen schließt und den Balkonkurz vor dem Schlafengehen noch einmal kontrolliert. Denn eineverirrte Rakete kann ausreichen, um einen schweren Brand zuverursachen.- Auch Mülltonnen stehen schnell in Flammen, wenn jemandFeuerwerkskörper entzündet und hineinsteckt. Deshalb ist esratsam, sie fest zu verschießen und rechtzeitig aus derGefahrenzone zu bringen - am besten schon zwei oder drei Tagevor Silvester.- Vorsicht im Umgang mit Blindgängern: Die können auch noch Tagenach Silvester explodieren. Deshalb sollten sie auf keinen Fallzweimal gezündet werden.www.infocenter.ruv.dePressekontakt:R+V-Infocenter06172/9022-131a.kassubek@arts-others.dehttp://www.infocenter.ruv.deOriginal-Content von: R+V Infocenter, übermittelt durch news aktuell