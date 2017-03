Feuerwehrverband begrüßt Drohnenverordnung Feuerwehr-Drohnen erlaubnisbefreit / Gaffen über Einsatzstellen verboten

Berlin (ots) - Schneller Einsatz von Feuerwehr-Drohnen, keineGaffer aus der Luft - der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) begrüßt dieheute im Bundesrat beschlossene "Verordnung zur Regelung des Betriebsvon unbemannten Fluggeräten". "Hiermit wird der Einsatz so genannterDrohnen verbindlich geregelt und Rechtssicherheit für die Feuerwehrengeschaffen", erklärt DFV-Vizepräsident Lars Oschmann. Der DeutscheFeuerwehrverband hatte nach Prüfung durch seine zuständigenFachgremien sowie durch Feuerwehren mit entsprechendenEinsatzerfahrungen in einer Eingabe gegenüber demBundesverkehrsministerium auf Besonderheiten der Feuerwehren unteranderem in den Punkten "Erlaubnispflicht" und "Betriebsverbot"hingewiesen und eine Nachbesserung des Entwurfs eingefordert."Dem ist nun entsprochen worden: Feuerwehren sind von derNachweispflicht nach § 21a Abs. 4 ausgenommen", erläutert Oschmann.Die beschlossene Verordnung lautet wie folgt: "Keiner Erlaubnis [...]und keines Nachweises [...] bedarf der Betrieb von unbemanntenLuftfahrtsystemen durch oder unter Aufsicht von Organisationen mitSicherheitsaufgaben im Zusammenhang mit Not- und Unglücksfällen sowieKatastrophen." (§ 21a (2)) In der Bundesrat-Drucksache wird diesdamit erläutert, dass Feuerwehren als Organisationen mitSicherheitsaufgaben von der Erlaubnispflicht für den Betrieb vonunbemannten Luftfahrtsystemen ausdrücklich ausgenommen werden, sofernder Einsatz in Zusammenhang mit Not- und Unglücksfällen undKatastrophen stattfindet. Auch präventive Einsätze etwa zurLageerkundung bei Großveranstaltungen zählen dazu. Erfasst isthierbei auch der Betrieb zu Ausbildungs- und Übungszwecken. DieVerordnung deckt auch den Betrieb "unter Aufsicht" ab. "Hiermitwerden die Fälle erfasst, in denen die Behörden über keine eigenenGeräte verfügt, sondern sich diese zur Verfügung stellen lässt. Indiesen Fällen beaufsichtigt sie den Einsatz und trägt dieVerantwortung", so die Erläuterung.Die Verordnung regelt auch, wo der Betrieb von unbemanntenLuftfahrtsystemen und Flugmodellen verboten ist: "Der Betrieb [...]ist verboten [...] über und in einem seitlichen Abstand von 100Metern von Menschenansammlungen, Unglücksorten, Katastrophengebietenund anderen Einsatzorten von Behörden und Organisationen mitSicherheitsaufgaben [...]. (§ 21b (2)) Auch hier sind die Feuerwehrenexplizit ausgenommen. "Dies ermöglicht zum einen, den Luftraum fürdie Einsatzerkundung frei zu halten, zum anderen wird das Gaffen ausder Luft verboten", bewertet Oschmann.Ein Verbot gilt zudem für den Betrieb außerhalb der Sichtweite desSteuerers [...], sofern die Startmasse des Geräts fünf Kilogramm undweniger beträgt. Auch hiervon sind die Feuerwehren für Einsatz undAusbildung ausgenommen. "Somit können Drohnen etwa auch zur Erkundunghinter einer Rauchsäule oder in verqualmten Bereichen eingesetztwerden, wo ansonsten eine Lageerkundung nicht oder nur mit erheblichhöherem Aufwand möglich wäre", begrüßt Oschmann die Regelung.Die Verordnung wird nun der Bundesregierung zugeleitet, die nachdem Willen des Bundesrats noch einige Änderungen einbringen soll -unter anderem fordern die Länder, Drohnenflüge auch in der Nähe vonKrankenhäusern zu verbieten, um Kollisionen mit Rettungshubschraubernzu verhindern. Dann kann die Bundesregierung die Veröffentlichung imBundesgesetzblatt betreiben; am Tag nach der Verkündung soll dieVerordnung dann größtenteils in Kraft treten.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia DarmstädterTelefon: 030-28 88 48 823Fax: 030-28 88 48 809darmstaedter@dfv.orgFacebook: www.facebook.de/112willkommenTwitter: @FeuerwehrDFVOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuell