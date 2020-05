"Feuerwehrmann Sam"-Tag am 1. Juni bei KiKA / Neue Staffel und Filmpremiere zum zehnjährigen Jubiläum (FOTO)

Erfurt (ots) - Feuerwehrmann Sam und seine Freunde haben im beschaulichen Städtchen Pontypandy immer mächtig was zu tun. Mit Mut, Tatkraft, Hilfsbereitschaft und Teamgeist helfen sie anderen aus der Not. Mit einem "Feuerwehrmann Sam"-Tag am 1. Juni 2020 feiert KiKA das zehnjährige Jubiläum der erfolgreichen Animationsserie mit vielen Highlights."Sam und seine Freunde sind starke, selbstbewusste Persönlichkeiten, die zusammenhalten und die Kinder in jeder Folge mit auf eine spannende Heldenreise nehmen. Sam ist ein von Kindern sehr geliebter Charakter sowie eine wichtige Identifikationsfigur mit Vorbildfunktion", so KiKA-Programmgeschäftsführerin Dr. Astrid Plenk.Bereits ab 27. Mai gibt es bei KiKA täglich um 18:20 Uhr eine neue Folge der elften Staffel "Feuerwehrmann Sam" (KiKA): Mit Arnold McKinley und Ellie Phillips haben Sam und seine Freunde in der letzten Staffel Verstärkung in der Feuerwache erhalten, nun erwarten sie sogar königlichen Besuch in Pontypandy.Auf einen ganzen Tag mit ihrem Lieblingshelden dürfen sich die Fans dann am 1. Juni freuen: Ab 8:10 Uhr startet KiKA mit abenteuerlichen Folgen in den "Feuerwehrmann Sam"-Tag. Ein besonderes Highlight ist die Premiere des Films "Feuerwehrmann Sam - Plötzlich Filmheld!" (KiKA) um 9:00 Uhr: Sam wird unerwartet Hollywood-Filmstar, darf dabei aber nicht vergessen, weiterhin für die Sicherheit in Pontypandy zu sorgen. In "Feuerwehrmann Sam - Pontypandy in Gefahr" (KiKA) um 10:55 Uhr steht der Titelheld vor einer schwierigen Entscheidung: Soll er sein Heimatstädtchen komplett evakuieren oder auf die erlösende Gewitterfront warten, die das Feuer noch löschen kann? In einem weiteren spannenden Spielfilm werden in der Nähe von Pontypandy unbekannte Flugobjekte gesichtet. Ob es sich wirklich um Außerirdische handelt, finden Sam und sein Team um 17:00 Uhr in "Achtung Außerirdische!" (KiKA) heraus.Mitmachaktion und Highlights auf kika.deKinder waren im Vorfeld aufgerufen, sich in ihrem Lieblingsfahrzeug der Serie zu zeichnen und das Bild an KiKA zu senden. Aus den über 350 Einsendungen werden am 1. Juni die Gewinner*innen auf https://www.kika.de/feuerwehrmann-sam/upload/fs-malaufruf104.html bekanntgegeben - auf sie warten drei unvergessliche "Feuerwehrmann Sam"-Erlebnisse und fünf Fanpakete. Ihr eingereichtes Fahrzeug können drei der Gewinner*innen sogar animiert am 1. Juni im KiKA-Programm entdecken.Auf https://www.kika.de/feuerwehrmann-sam/sendereihe1496.html gibt es ab sofort viele Informationen über "Feuerwehrmann Sam" und seine Abenteuer in Pontypandy sowie neue Videos, Spiele, Basteltipps und Malvorlagen zum Download. Fans finden hier auch eine Karaoke-Version des Titelsongs zum Mitsingen, kurze Clips mit Sicherheits-Tipps von Feuerwehrmann Sam sowie eine Bildergalerie mit ausgewählten Einsendungen der Mitmachaktion. Auch im KiKA-Player ist Feuerwehrmann Sam für Kinder im Einsatz - ausgewählte Folgen und Specials können jederzeit mobil angeschaut werden.Auch für Erwachsene hält KiKA thematisch passende Informationen auf erwachsene.kika.de (https://www.kika.de/erwachsene/aktuelles/informieren/feuerwe hrmann-sam-116.html) bereit: Alles dreht sich um die Faszination Feuerwehr, Brände und Co. Auch die damit verbundenen Gefahren und richtiges Verhalten im Notfall werden thematisiert und Expert*innen befragt.Einen detaillierten Programmüberblick zum "Feuerwehrmann Sam"-Tag sowie weitere Informationen und Fotos finden registrierte Nutzer*innen in der KiKA-Presselounge (https://www.kika-presse.de/) .Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6535/4606996OTS: Der Kinderkanal ARD/ZDFOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell