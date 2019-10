Feuerwehren arbeiten eigene NS-Geschichte auf / Ehrenamtliche Einsatzkräfte werden in Workshops wissenschaftlich unterstützt

Berlin (ots) - Der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) und das DeutscheFeuerwehr-Museum (DFM) Fulda wollen zusammen mit der Justus-Liebig-UniversitätGießen die Geschichte der Freiwilligen Feuerwehren im Nationalsozialismusaufarbeiten - und dabei die Menschen vor Ort einbinden. Das Projekt "Feuerwehrenin der NS-Zeit" wird gefördert durch das Bundesministerium des Innern, für Bauund Heimat.In vier begleiteten Workshops finden die Freiwilligen Feuerwehren vor Ortgemeinsam mit Fachleuten heraus, in welcher Weise sich der Nationalsozialismusganz konkret in ihrer Wehr ausgewirkt hat. Die Workshops leitet der HistorikerClemens Tangerding. Für Fragen zur Feuerwehrgeschichte stehen Rolf Schambergerund Johannes Habermehl vom DFM bereit. Am Ende präsentiert jede Feuerwehr dieselbst erarbeiteten Ergebnisse in Form einer Ausstellung, einer Broschüre odereiner Online-Seite."Wir glauben, dass es ein deutliches Signal setzt, wenn nicht Experten von außendie NS-Geschichte aufarbeiten, sondern ziehen es bewusst vor, dass sich dieMitglieder der Wehren selbst daran beteiligen", meint Projektleiter RolfSchamberger. Der Leiter des Deutschen Feuerwehr-Museums Fulda möchte zu demProjekt bewusst alle Feuerwehrleute einladen und nicht nur die, die sich ohnehinfür die NS-Geschichte interessieren: "Jeder, der möchte, kann zu uns kommen. Wirsind natürlich auch offen für kritische Stimmen."Begleitet wird das Projekt von einem wissenschaftlichen Beirat unter der Leitungder Gießener Historikerin Ulrike Weckel. Das Gremium erstellt einen Leitfadenfür die Aufarbeitung der NS-Geschichte mit Laien, der am Ende des erstenProjektjahres der Öffentlichkeit vorgestellt werden soll. Außerdem wird es vierVorträge geben, in denen Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Politik und Presseihre Gedanken zur Aufarbeitung der NS-Zeit in Deutschland vorstellen. BeiInteresse an einer Teilnahme oder Fragen steht das Projektteam per E-Mail unteraufarbeitung@dfv.org oder telefonisch unter (030) 263 763 53 zur Verfügung.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia DarmstädterTelefon: 030-28 88 48 823Fax: 030-28 88 48 809darmstaedter@dfv.orgFacebook: www.facebook.de/112willkommenTwitter: @FeuerwehrDFVOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuell